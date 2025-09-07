Inseguito e preso a testate da una mucca, 80enne finisce in ospedale a Genova

È successo lungo la strada del monte Biscia, nel Comune di Ne. L'anziano è stato portato in elicottero in ospedale per le ferite al costato e alla testa

Una tranquilla passeggiata nei boschi si è trasformata in un incubo per un uomo di 80 anni, rimasto ferito dopo l’aggressione di una mucca nella mattina di oggi, domenica 7 settembre, lungo la strada del Monte Biscia, nel comune di Ne, in provincia di Genova. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale – probabilmente agitato dalla presenza di numerosi cercatori di funghi – si è improvvisamente lanciato contro il pensionato, colpendolo con violenza al costato e alla testa.

I soccorsi

Alcuni escursionisti presenti nella zona hanno assistito alla scena e lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Rossa di Cogorno, i sanitari del 118 e i carabinieri. L’uomo, trovandosi in condizioni critiche, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, dove è attualmente ricoverato.

