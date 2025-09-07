Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

07 Settembre 2025 - 14:13 Alba Romano
Il presidente della Regione ha già tre figli avuti dalla sua ex moglie. Ora se ne aggiunge un'altra con la compagna Valeria Gentile

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, diventa padre per la quarta volta all’età di 66 anni. Questa mattina, 7 settembre, all’ospedale Di Venere di Bari è nata Maria Antonietta, figlia della relazione con la sua nuova compagna Valeria Gentile, artista e fotografa quarantenne di Monopoli conosciuta come «Nuvola». Madre e bambina stanno bene. Il governatore pugliese ha già tre figli avuti dalla sua ex moglie: Giovanni, Francesca e Pietro.

Emiliano «felicissimo»

Dal 2021, Michele Emiliano è anche nonno di Enea, figlio del primogenito Giovanni. Chi ha incontrato in queste ore il presidente della Puglia, ha riferito che «è felicissimo». Sebbene in passato Emiliano aveva espresso il desiderio di chiamare la figlia Francesca, alla fine la scelta è stata dirottata su Maria Antonietta. La nascita della quarta figlia spiega anche l’assenza del governatore per motivi personali alla Festa regionale de l’Unità in corso a Bisceglie (Bat).



