Caivano (Napoli), rissa alla prima comunione. Il padre della festeggiata alla moglie: «Do fuoco a te e tuo padre». L’uomo positivo all’alcol test

Ad allertare i carabinieri sono stati gli altri invitati: «Venite o ci scappa il morto»

Caivano di nuovo al centro delle cronache dopo che il papà di una bambina che stava festeggiando la prima comunione si è scagliato contro la propria moglie e il suocero scatenando una rissa. A chiamare i carabinieri sono stati gli altri invitati, spaventati dalla situazione. «Venite, o ci scappa il morto», avrebbero detto al telefono, come riporta Today. L’uomo, 40 anni, non si sarebbe calmato neanche all’arrivo delle forze dell’ordine, che avrebbero faticato a dividerlo dal suocero. Sul posto anche il personale del 118, che ha soccorso la madre della bambina. Trasportato in caserma, l’uomo è risultato positivo all’alcol test.

La rissa durante la festa per la prima comunione

«Ti appiccio! Stasera do fuoco a te e tuo padre», avrebbe detto il padre della festeggiata a sua moglie, prima di scagliarsi su di lei durante il pranzo, che si stava svolgendo in un hotel di Caivano, in provincia di Napoli. A chiamare i carabinieri sono stati gli altri ospiti, preoccupati che la rissa potesse trasformarsi in tragedia. L’uomo in passato era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, in particolare ai danni della moglie. Coinvolto nel parapiglia anche il suocero, nonno della festeggiata. Una volta sul posto, i militari avrebbero faticato a calmare l’uomo, che avrebbe tentato più volte di scagliarsi contro la compagna. Le forze dell’ordine hanno poi trasportato il 40enne in caserma e lo hanno sottoposto all’alcol test. Il suo tasso alcolemico superava gli 1,5 grammi per litro. Un risultato che suggerisce uno stato mentale alterato, considerando che il limite per chi guida è di appena 0,5. La donna, 36 anni, ha denunciato le violenze subite.