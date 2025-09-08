Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Kate Moss conserva gli escrementi dei suoi cani in una borsa Hermès da oltre 40mila euro

08 Settembre 2025 - 17:30 Gabriele Fazio
Questa estate l'ex top model ha utilizzato la stessa Kelly di Hermès come borsa per il mare mente si trovava in vacanza a Ibiza con la figlia

Una normale passeggiata per le vie di Mayfair a Londra, in compagnia di un’amica, la cantante Sarah Nimmo, e di Archie e Stanley, i suoi due cagnolini. Una normale giornata di Kate Moss, ex modella 51enne, per un periodo icona assoluta di bellezza a livello mondiale, tra shopping, chiacchiere e, naturalmente, anche star dietro ai bisogni dei suoi due animali domestici. Tutto normale se non fosse per un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli implacabili paparazzi inglesi, così quella che era un’innocua passeggiata diventa un articolo del Daily Mail in rampa di lancio per diventare virale su ogni social. I fotografi infatti hanno notato che i bisognini di Archie e Stanley, che Kate Moss ha regolarmente raccolto da terra, poi sono stati infilati nella borsa che inforcava per l’occasione. Non una borsa qualsiasi, è chiaro, ma una Kelly di Hermès, un capo in pelle marrone dal valore di 35mila sterline, oltre 40mila euro. Segno di un lusso sfrenato che non stupisce nessuno, anche perché solo un mese fa l’ex modella è stata immortalata da un altro paparazzo mentre era in vacanza a Ibiza con la figlia Lila (22 anni) e la stessa Kelly di Hermès è stata utilizzata come borsa da mare.

Alcuni dettagli delle foto pubblicate dal Daily Mail

Kate moss escrementi cane
Borsa kate moss
