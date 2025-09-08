Qualificazioni Mondiali, fa quasi tutto l’Italia : 5 goal e 2 autogoal. Passa per un pelo su Israele

Partita al cardiopalma, con Tonali che rimedia all'ultimo minuto ribaltando il risultato. Gattuso: «Ci prendiamo la vittoria ma siamo dei pazzi»

Italia batte Israele 5-4 (1-1) a Debrecen, in Ungheria, in una partita valida per la qualificazione al Mondiale 2026. I gol nel primo tempo al 16′ di Locatelli (autorete), al 40′ di Kean; nel secondo tempo al 7′ e al 45′ di Dor Peretz,al 9′ di Kean, al 13′ di Politano, al 36′ di Raspadori, al 42′ autogol di Bastoni, al 46′ di Tonali. Dopo la vittoria di questa sera gli azzurri torneranno in campo l’11 ottobre a Tallin per affrontare i padroni di casa dell’Estonia. Per l’Italia sarà la quinta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e sarà anche la terza del neo ct Gattuso. «E’ stata da morire oggi, all’inizio ci hanno sorpreso, ma quando sviluppiamo il gioco li mettevamo in difficoltò», ha commentato il ct. «Ci prendiamo la vittoria ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, questo è un problema mio, non dei ragazzi, Qualcosina dobbiamo migliorare. Bisogna dare merito ai ragazzi che a ogni schiaffone preso sono stati in gradi di reagire. Io e il mio staff dobbiamo migliorare sui gol presi. C’è stato cuore e voglia di reagire nonostante non sia stata una grandissima giornata», ha concluso Gattuso.

Una partita incredibile

Una vittoria sofferta quella italiana, con la rete decisiva di Sandro Tonali in pieno recupero dopo un match incredibile. Secondo posto per gli azzurri nel gruppo I, a -3 dalla Norvegia, domani impegnata contro la Moldavia e con una gara in più. L’atteggiamento degli azzurri è stato totalmente differente rispetto alla sfida avvenuta Bergamo contro l’Estonia. Il 4-3-3 pensato da Gattuso, con Retegui-Kean in attacco, non ha sortito i suoi effetti. Il primo squillo è arrivato con un diagonale di Retegui deviato in corner, al 31′ lo stesso Locatelli ha colpito la traversa dopo un’acrobazia in area avversaria. Il pareggio è arrivato grazie a Moise Kean. Ma a un quarto d’ora dalla fine Israele ha spaventato ancora gli azzurri, su un tiro-cross di Solomon è arrivato un intervento di Donnarumma per evitare il pareggio. E la gara è stata riaperta nuovamente a tre minuti dal 90esimo, ancora con un autogol, questa volta dell’azzurro Bastoni. Poco dopo, su un’altra distrazione, Dor Peretz ha firmato il 4-4. Un minuto più tardi Tonali, su un tiro-cross, rimedia e salva la partita.

Un autogol comico di Bastoni rimette in gara Israele: gara folle a Debrecen



pic.twitter.com/ji5mzSNzam — Guido Olivares (@Guidolino8) September 8, 2025

Ultras italiani di spalle durante l’inno israeliano

Gli ultras italiani presenti a Debrecen hanno voltato le spalle al campo al momento dell’esecuzione dell’inno israeliano prima del fischio d’inizio del match. Dalle tribune è partito anche qualche fischio. Allo stadio erano presenti pochi tifosi, circa 2000.