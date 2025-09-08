Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Regionali, Tajani: Non siamo in ritardo, colazione del centrosinistra è elettorale raccogliticcia – Il video

08 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 08 settembre 2025 “Troveremo un candidato unitario sia in Veneto, sia in Campania, sia in Puglia. […] La coalizione di centrosinistra è una coalizione elettorale raccogliticcia, la nostra è un'alleanza politica.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'incontro su 'Competitività e nuove sfide globali: Clean Industrial Deal, autonomia strategica e dazi' ad Assolombarda a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

2.

Clemente Mastella e il figlio candidato alle elezioni in Campania: «E allora? Il Pd è pieno di massoni»

3.

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto

4.

Michele Emiliano diventa papà per la quarta volta a 66 anni: come si chiama la nuova figlia del governatore della Puglia

5.

Una donna col burqa nella campagna del Comune di Jesi? FdI e Lega attaccano, l’assessora nega tutto: «È una sagoma generica»