Regionali, Tajani: Non siamo in ritardo, colazione del centrosinistra è elettorale raccogliticcia – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 08 settembre 2025 “Troveremo un candidato unitario sia in Veneto, sia in Campania, sia in Puglia. […] La coalizione di centrosinistra è una coalizione elettorale raccogliticcia, la nostra è un'alleanza politica.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'incontro su 'Competitività e nuove sfide globali: Clean Industrial Deal, autonomia strategica e dazi' ad Assolombarda a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev