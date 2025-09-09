Lele Adani e il «pranzo a sacco», Zazzaroni taglia corto: «Guardo le partite senza audio». Ma intanto il commentatore cavalca il tormentone sui social

L'espressione utilizzata da Adani per commentare il quinto gol dell'Italia contro Israle ha lasciato perplessi molti spettatori, e anche la prima voce della telecronaca Alberto Rimedio

Il giorno dopo l’incredibile vittoria per 5-4 dell’Italia contro Israele, a farla da padrone nel dibattito calcistico non sono le analisi tecniche sull’inaspettata prolificità dell’attacco azzurro o sulle altrettanto inattese sbandate difensive. Ad accendere il dibattito è invece l’enfasi e l’esuberanza della seconda voce della telecronaca, Daniele, detto Lele, Adani. L’ex difensore, da anni presenza fissa accanto ad Alberto Rimedio nelle partite della Nazionale trasmesse dalla Rai, ha accompagnato il match con il suo consueto entusiasmo, culminato in occasione della quinta rete azzurra. «Ma che cos’è, un pranzo al sacco? È una gita scolastica?», ha urlato Adani con un’espressione che, oltre a lasciare perplessi i telespettatori, ha spiazzato anche il pacato Rimedio.

Il «Neoallegrismo» di Zazzaroni

Sin da subito sui social è iniziata la discussione sull’esuberanza di Adani, che nella teoria della telecronaca dovrebbe essere la seconda voce, quella che aggiunge considerazioni tecnico-tattiche, ma che nella pratica si trova spesso a sovrapporsi alla voce principale. Tra chi è intervenuto c’è anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: «Mi piacerebbe tanto poter commentare la tempesta social che sta investendo gli interventi in telecronaca di Lele Adani, ma non sono in grado di farlo: da tempo la mia religione (Neoallegrismo) mi invita a seguire le partite senza l’audio» ha scritto su Instagram. Una battuta che non è casuale, poiché nasconde un ulteriore riferimento a un acceso dibattito tra Adani e l’allenatore Massimiliano Allegri. I due si sono spesso scontrati, sia a tu per tu che a distanza, con il commentatore che ha accusato Allegri di proporre un gioco troppo attendista e antico.

I tormentoni social di Lele Adani

Lele Adani non è nuovo a questo genere di tormentoni né tantomeno alle polemiche sulle sue telecronache. Negli anni sono diventate virali sui social espressioni come «E facciamo calcio», con annesso balletto, e altri richiami al calcio sudamericano, come «la garra charrua». E Adani sembra essere pronto a cavalcare il trend social anche in questa occasione. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una storia con sfondo nero in cui si legge: «7,9 milioni e 39,1% di share» in riferimento agli ascolti televisivi del match. E poi aggiunge «per il pranzo a sacco di Debrecen» con annessa immagine di un cestino utilizzato proprio per i pranzi a sacco.