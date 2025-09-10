Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOCinemaLombardiaMilano

Il Diavolo veste Prada 2 sarà girato anche a Milano, aperti i casting: ecco come partecipare

10 Settembre 2025 - 20:34 Alba Romano
embed
il diavolo veste prada 2
il diavolo veste prada 2
Il sequel della celebre pellicola sarà giarto anche nella città della moda. E ci si prepara per una scena da 900 persone nel quartiere di Brera

Il sequel de “Il diavolo veste Prada” sarà girato anche a Milano. Precisamente, secondo quanto rivelato da Milano Finanza, dal 6 al 18 ottobre prossimi, quando la città della moda farà da set per l’iconica pellicola. La produzione sarebbe alla ricerca di circa 2000 comparse e i casting sono già aperti. Non andranno vuoti perché nel capoluogo lombardo sono in diversi a sognare un incontro con Andy Sachs alias Anne Hathaway o Miranda Priestly alias Meryl Streep

I casting de “Il diavolo veste Prada”

I candidati, secondo quanto ricercato, devono avere più di 30 anni e devono essere professionisti già attivi nel settore della moda, della comunicazione o dell’organizzazione degli eventi. «Chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi», spiega la produzione.  Le prime audizioni sono fissate per martedì 16 settembre al RG showroom di Riccardo Grassi. Serve tanta gente perché, riporta la testata, sarà girata anche una maxi scena in zona Brera che dovrebbe coinvolgere circa 900 comparse.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Tiziano Ferro si ritrova, ok la coppia Annalisa/Mengoni, male Clara, Bocelli Junior massacra un capolavoro – Le nostre recensioni

2.

Kate Moss conserva gli escrementi dei suoi cani in una borsa Hermès da oltre 40mila euro

3.

Stefano Benni è morto: addio allo scrittore di Margherita Dolcevita

4.

Londra, l’opera shock di Banksy del giudice che picchia un manifestante verrà rimossa

leggi anche
adriano celentano claudia mori
CULTURA & SPETTACOLO

Celentano ritorna in Rai? La denuncia della moglie Claudia Mori: «Ci ignorano da mesi». La Rai replica: «Massima volontà»

Di Ugo Milano
paul baccaglini morto suicidio iene palermo
CULTURA & SPETTACOLO

Milano, l’ex iena Paul Baccaglini trovato morto in casa: si ipotizza il suicidio

Di Davide Aldrigo
pippo baudo testamento eredità dina minna
CULTURA & SPETTACOLO

Il testamento di Pippo Baudo: alla segretaria Dina Minna quasi lo stesso lascito dei figli

Di Alessandro D’Amato