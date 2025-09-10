Il Diavolo veste Prada 2 sarà girato anche a Milano, aperti i casting: ecco come partecipare

Il sequel della celebre pellicola sarà giarto anche nella città della moda. E ci si prepara per una scena da 900 persone nel quartiere di Brera

Il sequel de “Il diavolo veste Prada” sarà girato anche a Milano. Precisamente, secondo quanto rivelato da Milano Finanza, dal 6 al 18 ottobre prossimi, quando la città della moda farà da set per l’iconica pellicola. La produzione sarebbe alla ricerca di circa 2000 comparse e i casting sono già aperti. Non andranno vuoti perché nel capoluogo lombardo sono in diversi a sognare un incontro con Andy Sachs alias Anne Hathaway o Miranda Priestly alias Meryl Streep.

I casting de “Il diavolo veste Prada”

I candidati, secondo quanto ricercato, devono avere più di 30 anni e devono essere professionisti già attivi nel settore della moda, della comunicazione o dell’organizzazione degli eventi. «Chi verrà ammesso al casting riceverà un mood stilistico da seguire, in tema di look. Se non ritenuto adatto, il giorno del provino, ci penserà il reparto costumi», spiega la produzione. Le prime audizioni sono fissate per martedì 16 settembre al RG showroom di Riccardo Grassi. Serve tanta gente perché, riporta la testata, sarà girata anche una maxi scena in zona Brera che dovrebbe coinvolgere circa 900 comparse.