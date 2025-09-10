Milano, l’ex iena Paul Baccaglini trovato morto in casa: si ipotizza il suicidio

Dopo l'esperienza televisiva si era dato alla finanza, per cinque mesi era stato anche presidente del Palermo. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo

È morto a soli 41 anni l’ex “iena” Paul Baccaglini. La notizia è stata diffusa proprio dagli ex colleghi, che ne hanno annunciato la scomparsa sui profili social della popolare trasmissione Mediaset. Secondo indiscrezioni il corpo senza vita di Baccaglini sarebbe stato ritrovato dalla compagna nella sua casa di Segrate (Milano) martedì mattina. La Procura di Milano ha disposto un’autopsia sul corpo e non si esclude l’ipotesi del suicidio.

La carriera di Paul Baccaglini, tra televisione, sport e finanza

Nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, da madre italiana e padre americano, Baccaglini si era trasferito in Italia, a Padova, finite le scuole elementari. Dopo una carriera giovanile come giocatore di basket, Baccaglini aveva cominciato a lavorare in radio, prima a Radio Padova poi a RTL 102.5. In seguito era approdato a Le Iene, su Italia1, ricoprendo per alcuni anni il ruolo di inviato del programma e facendosi conoscere così al pubblico. Finita l’esperienza televisiva, Baccaglini si era interessato alla finanza e aveva cominciato a dedicarsi al trading. Dopo aver creato un fondo con due soci, nel 2017 aveva firmato un precontratto per l’acquisto della squadra di calcio del Palermo, all’epoca militante in Serie A, diventandone presidente. Il passaggio di proprietà non era poi andato in porto e l’esperienza di Baccaglini alla presidenza dei rosanero si era conclusa dopo soli cinque mesi. Un anno più tardi era terminata anche la sua relazione con l’ex velina Thais Wiggers, iniziata nel 2010.

Foto copertina: ANSA / Paul Baccaglini, riceve il premio giornalistico dedicato a Mario Francese, ucciso a Palermo dalla mafia nel ’79, Palermo, 27 Marzo 2017