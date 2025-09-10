Los Angeles, due cadaveri smembrati trovati in una Tesla: l’auto è intestata a D4vd, cantante che ha collaborato con Damiano David

Il 20enne David Anthony Burke, conosciuto come D4vd, si è detto estraneo alla vicenda e starebbe collaborando con le autorità. Intanto il suo tour prosegue

Due corpi in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti all’interno di una Tesla abbandonata in un deposito di Hollywood, Los Angeles. L’auto, sequestrata nei giorni precedenti e trasferita in un parcheggio custodito, è risultata intestata a David Anthony Burke, in arte D4vd, giovane cantante statunitense seguito da milioni di fan e noto anche in Italia per la collaborazione con Damiano David nel brano Tangerine. Il macabro ritrovamento è avvenuto l’8 settembre, quando alcuni addetti hanno segnalato un odore sospetto proveniente dal veicolo. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno scoperto un borsone nel bagagliaio con all’interno resti umani. Secondo le prime ricostruzioni, trattandosi di resti e non di un corpo integro, sarebbero due le vittime e la vicenda potrebbe essere collegata a un altro caso: il ritrovamento, in un deposito diverso della città, di un cadavere parzialmente bruciato all’interno di una Honda Civic.

Le indagini in corso

Le autorità di Los Angeles hanno aperto un’inchiesta per omicidio, senza però diffondere dettagli sull’identità delle vittime né sui possibili legami tra i due casi. Al momento non ci sono indizi che colleghino direttamente D4vd ai fatti, se non la proprietà della Tesla. L’artista avrebbe già garantito la propria collaborazione agli investigatori, spiegando di non sapere come la sua auto fosse stata utilizzata, poiché in tour da settimane. La notizia ha inizialmente generato confusione online, con voci che ipotizzavano addirittura la morte del cantante. Rumors rapidamente smentiti dallo stesso D4vd, apparso nelle storie Instagram e sul palco del suo concerto a Minneapolis poche ore dopo il ritrovamento.

Il tour prosegue

Nato come creator e streamer, D4vd ha poi trovato il successo nella musica e di recente ha collaborato anche con Epic Games per la colonna sonora del videgioco Fortnite. Vanta oltre tre miliardi di ascolti su Spotify e due milioni di follower su Instagram. Le date del tour attualmente in corso non sembrano essere state inficiate dalla vicenda giudiziaria, ma Crocs e Hollister, due brand con i quali il cantante collabora, hanno annunicato il ritiro delle campagne pubblicitarie nell’attesa che venga chiarita la situazione.