Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀIsraeleMedio OrientePalestinaSardegnaTurismo

Vernice rosso sangue sulla roccia della Costa Smeralda: le proteste contro i soldati israeliani «in decompressione» in Sardegna

10 Settembre 2025 - 10:24 Alba Romano
embed
costa smeralda vernice soldati israeliani
costa smeralda vernice soldati israeliani
I carabinieri hanno già aperto un'indagine per individuare i responsabili. I cartelloni «Palestina libera» sono già stati rimossi dalla storica pietra sarda

La scritta «Costa Smeralda», incisa sulla roccia che segna l’ingresso del tratto costiero a nord-est della Sardegna, ormai è quasi illeggibile: coperta da una colata di vernice rossa, come fossero rivoli di sangue. È il gesto di alcuni attivisti pro-Palestina, che da giorni stanno protestando sull’isola per il presunto arrivo di soldati dell’esercito israeliano in un resort di Santa Teresa di Gallura. Nella notte, dopo l’imbrattamento della scritta, la roccia era stata costellata da cartelloni con la ormai classica frase: «Palestina libera». I carabinieri stanno indagando per tentare di individuare i responsabili, mentre la pietra sarà ripulita già nelle prossime ore.

Resort da 5mila euro a notte e scorta per i giovani israeliani

È partito tutto con l’apertura di uno scalo aereo che collega Olbia Costa Smeralda a Tel Aviv. Poi è continuato con l’arrivo dei primi gruppi di turisti, arrivati per la loro «villeggiatura di decompressione». Ufficialmente di tratta di dipendenti della Cellcom Israel, ma c’è chi dice siano soldati dell’Idf tra i 20 e i 30 anni a cui il governo israeliano ha deciso di regalare qualche giorno di relax. Per la Sardegna girano protetti dalla Digos e anche il loro resort, il Mangia’s Curio Collections da 5mila euro a notte, è presidiato dalle forze dell’ordine.

Le proteste e i cortei davanti al resort dei turisti

Le proteste si erano infiammate fin dall’atterraggio del primo volo da Tel Aviv. Il manipolo di giovani israeliani era stato accolto a Olbia al grido di «killers not welcome». Fuori dallo scalo, una folta folla ha chiesto a gran voce il raggiungimento di un cessate il fuoco e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Altre manifestazioni hanno seguito nei giorni successivi, compresi cortei che hanno raggiunto l’ingresso del resort dove risiedono i «turisti». Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10, poi, la decisione di macchiare di rosso uno dei simboli della Costa Smeralda. Quella roccia che venne fatta installare dal padre fondatore della Costa, il principe Karim Aga Khan, sulla strada provinciale che collega Olbia a Porto Cervo. Un simbolo del lusso e della pace deturpato dal sangue della guerra.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scattano le foto di nozze in un campo di girasoli ma vengono aggrediti dal proprietario: due sposini finiscono in ospedale

2.

«Sua figlia disturba i clienti piangendo»: mamma cacciata dal supermercato con due bambine

3.

La ragazza aggredita dal padre perché lesbica: «Non cambierò il mio cognome, è la mia vittoria»

4.

Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante Flavius Savu: era condannato per estorsione al rettore del santuario della Bozzola. «Collaborerò al delitto Poggi»

5.

L’attentato contro il parco fotovoltaico in Sardegna: 5 mila pannelli distrutti

leggi anche
von-der-leyen-discorso-stato-unione-europea-eutopia
ESTERI

Von der Leyen rompe gli indugi su Gaza: «Sanzioni ai ministri e accordi sospesi, così puniremo Israele»

Di Gianluca Brambilla
donald trump contestazione
ESTERI

«Palestina libera, lui è l’Hitler dei nostri tempi»: la contestazione a Donald Trump in un ristorante – Il video

Di Alba Romano
global sumud flotilla secondo attacco drone
ESTERI

La Global Sumud Flotilla: «Un altro attacco con un drone alle nostre imbarcazioni»

Di Alessandro D’Amato
israele gaza qatar
ESTERI

Attacco di Israele a Doha contro Hamas. Qatar: «Adotteremo tutte le misure per proteggere la nostra sovranità». Meloni: «Contrari a ogni forma di escalation»

Di Ugo Milano