Gli auguri alla senatrice Liliana Segre da parte del Presidente La Russa: "Ci è sempre vicina" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2025 "Mi fa molto piacere ricordare al Senato, ai senatori e non solo, che oggi è il compleanno della senatrice Liliana Segre, a cui rivolgiamo i nostri affettuosi auguri. Con il desiderio di vederla presto in aula, quando potrà e quando vorrà. Ricordando che la senatrice Segre ci è sempre stata vicina, ma in questo periodo, se possibile, ci è ancora più vicina del solito. Intelligenti pauca" così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto gli auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev