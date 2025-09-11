Poste Italiane presenta la nuova flotta green, 300 nuovi mezzi per lettere e pacchi, il servizio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 Poste Italiane, 300 nuovi mezzi green per la consegna di lettere e pacchi. Nei primi sei mesi del 2025 Poste Italiane ha introdotto 300 nuovi mezzi green. Salgono così a 28700 i mezzi a basse emissioni in dotazione al Gruppo, che conferma l’impegno nella transizione ecologica e nella tutela dell’ambiente, pilastri del piano industriale 'The Connecting Platform'. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev