Il sindaco di Roma Gualtieri promette: «Il bagno nel Tevere entro cinque anni»

11 Settembre 2025 - 08:22 Alba Romano
Il primo cittadino: un patto con governo e regione per realizzarlo

«Entro cinque anni potremo fare il bagno nel fiume Tevere. È un obiettivo realizzabile». A prometterlo è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell’evento “La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione” al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. « Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale. Ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca. Quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari», ha spiegato il primo cittadino della Capitale.

I costi del bagno nel Tevere

Per quanto riguarda il costo, ha detto il sindaco di Roma, «lo stiamo stimando». Ma dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi, perché la capitale della Francia «era partita da un livello di inquinamento molto maggiore». E poi: «In realtà ci sono alcune zone (del Tevere, ndr)» che «in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili». éerò «per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene sono necessari alcuni interventi. Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale», ha aggiunto Gualtieri.

Il sindaco di Roma ha spiegato che «abbiamo già individuato le tre, quattro azioni che sono necessarie». E con tutto l’aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni «faremo un cronoprogramma, però dal primo rilievo fatto è un obiettivo assolutamente alla nostra portata».

