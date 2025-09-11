Venezia, turisti ebrei aggrediti con minacce e schiaffi al grido di “Free Palestine”

L'aggressione nella notte tra il 7 e l'8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani contro un turista americano e la moglie israeliana. L'inseguimento, il rottweiler aizzato contro la coppia e la bottiglia rotta: cosa è successo

Una coppia di turisti ebrei, ovvero un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata aggredita nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani che gridavano “Free Palestine“. L’aggressione sarebbe avvenuta poco dopo mezzanotte a un chiosco in Strada Nuova, all’altezza di Santa Fosca. I due erano stati notati dal gruppo per via di alcuni indumenti usati nella tradizione ebraica ortodossa.

La dinamica: gli insulti, il cane aizzato contro la coppia e gli schiaffi

Inizialmente sono partiti gli insulti da un trentunenne tunisino, la coppia ha provato ad allontanarsi ma è stata inseguita e accerchiata, tra insulti e atti sessuali mimati. Una persona del gruppo aveva con sé un rottweiler senza museruola e ha aizzato il cane contro la coppia, mentre il trentunenne di prima ha schiaffeggiato il turista prima di averlo illuso porgendogli la mano. Non solo, è stata lanciata anche una bottiglia di vetro che, cadendo a terra, ha colpito alla caviglia la moglie dell’uomo.

Alcuni identificati: uno a piede libero, l’altro rimpatriato

Parte del gruppo, riporta Repubblica, è stato intercettato dai militari della Guardia di Finanza, che sono riusciti a identificare alcune persone. Oltre ai militari sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della Questura. Alla procura di Venezia è stata presentata denuncia con l’ipotesi di reato di minaccia aggravata dall’istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L’uomo che ha colpito il turista è stato denunciato anche per percosse ma è a piede libero, perché incensurato. Residente a Modena il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso gli ha vietato di tornare nella città della laguna per due anni. Un secondo aggressore, irregolare, è stato invece portato al centro per il rimpatrio di Bari in vista del suo ritorno in Tunisia. Non è la prima volta che avvengono queste aggressioni in zona. Ad agosto una coppia americana di religione ebraica, sempre a Venezia, è stata aggredita a Rialto.