Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
SPORTFrancesco TottiLazioRomaSocial media

Jacuzzi sopra il «Cupolone» e super regalo da Hermés: così Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il loro terzo anniversario

14 Settembre 2025 - 00:08 Alba Romano
embed
francesco totti noemi bocchi anniversario roma
francesco totti noemi bocchi anniversario roma
L'ex calciatore ha prenotato la suite più esclusiva di Roma per festeggiare il terzo anno insieme alla compagna

La Jacuzzi fuori dalla «penthouse suite» guardava dall’alto la Città eterna. Dentro alla camera di lusso, palloncini rossi e bianco-rossi formavano una decorazione del colore della passione, con una gigantografia dorata (e anche quella gonfiabile) con la parola «Love». Francesco Totti ha voluto celebrare in grande stile il terzo anniversario con Noemi Bocchi, regalandole una delle serate più esclusive che Roma – la «sua» Roma – può offrire.

I mobili di lusso e la torta da perfetti innamorati

Il palcoscenico di questa serata indimenticabile, fatta di cuoricini e «Ti amo» replicati anche sulle storie Instagram, è stato il Rome Cavalieri Waldorf Astoria, un cinque stelle extralusso che si erge sulla collina di Monte Mario. Nella esclusiva «penthouse suite», da 15mila euro a notte e vista su tutta la città, gli arredi portano le firme illustri di Lagerfield e Warhol. Lì, su un un piattino dedicato, una torta a forma di cuore con una decorazione «cioccolatosa» e la frase «buon anniversario».

Il regalo di lusso «top secret»

A concludere un festeggiamento con i fiocchi, il regalo finale. Una scatola arancione con l’inconfondibile simbolo di Hermés. Il contenuto è rimasto però un mistero, celato dalla carta bianca del pacchetto. Sarà una borsa o un gioiello?

Articoli di SPORT più letti
1.

«Djokovic è un traditore»: i media serbi attaccano il tennista, lui si trasferisce in Grecia: cosa è successo

2.

Paola Egonu racconta la ricetta del successo al Mondiale. E su Velasco: «Parla alla persona prima che all’atleta»

3.

Lele Adani e il «pranzo al sacco», Zazzaroni taglia corto: «Guardo le partite senza audio». Ma intanto il commentatore cavalca il tormentone sui social

4.

Da rasato a biondo platino, il nuovo look di Alcaraz per festeggiare la vittoria agli Us Open (e la vetta nel mondo del tennis) – Il video

5.

Dopo quelli trovati in Nazionale, Gattuso ha bisogno di due bomber da mettere nel ristorante e nella immobiliare di famiglia che stentano un po’

leggi anche
francesco totti conti societa procuratore padel mattone
SPORT

Francesco Totti finalmente riesce a guadagnare qualcosa da imprenditore. Nel 2024 utile di 82 mila euro, ma nelle sue otto società ha messo 5,7 milioni

Di Fosca Bincher
totti ilary separazione divorzio
CULTURA & SPETTACOLO

Si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Il giudice impone l’«affido condiviso»: come potranno indossarli

Di Ugo Milano
francesco-totti
SPORT

Francesco Totti torna in tribunale, la guerra col Comune per la dependance da 60 mq nella villa di famiglia: «È abusiva»

Di Giulia Norvegno
tony effe concerto circo massimo vendetta gualtieri
CULTURA & SPETTACOLO

Tony Effe palleggia con Totti e annuncia il live al Circo Massimo: “vendetta” contro Gualtieri dopo il concerto annullato a Capodanno – Il video

Di Alba Romano