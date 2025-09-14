Jacuzzi sopra il «Cupolone» e super regalo da Hermés: così Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato il loro terzo anniversario

L'ex calciatore ha prenotato la suite più esclusiva di Roma per festeggiare il terzo anno insieme alla compagna

La Jacuzzi fuori dalla «penthouse suite» guardava dall’alto la Città eterna. Dentro alla camera di lusso, palloncini rossi e bianco-rossi formavano una decorazione del colore della passione, con una gigantografia dorata (e anche quella gonfiabile) con la parola «Love». Francesco Totti ha voluto celebrare in grande stile il terzo anniversario con Noemi Bocchi, regalandole una delle serate più esclusive che Roma – la «sua» Roma – può offrire.

I mobili di lusso e la torta da perfetti innamorati

Il palcoscenico di questa serata indimenticabile, fatta di cuoricini e «Ti amo» replicati anche sulle storie Instagram, è stato il Rome Cavalieri Waldorf Astoria, un cinque stelle extralusso che si erge sulla collina di Monte Mario. Nella esclusiva «penthouse suite», da 15mila euro a notte e vista su tutta la città, gli arredi portano le firme illustri di Lagerfield e Warhol. Lì, su un un piattino dedicato, una torta a forma di cuore con una decorazione «cioccolatosa» e la frase «buon anniversario».

Il regalo di lusso «top secret»

A concludere un festeggiamento con i fiocchi, il regalo finale. Una scatola arancione con l’inconfondibile simbolo di Hermés. Il contenuto è rimasto però un mistero, celato dalla carta bianca del pacchetto. Sarà una borsa o un gioiello?