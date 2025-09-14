Meloni esprime solidarietà a Zangrillo: «Insulti inaccettabili, abbassare i toni». Cosa è successo alla festa del Pd

Il ministro Zangrillo, durante la sua presenza alla Festa del Pd a Torino, è stato oggetto di insulti e contestazioni da parte di alcuni partecipanti

«Esprimo la solidarietà mia personale e del Governo al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per gli insulti subiti mentre partecipava alla Festa del Pd di Torino. Il confronto politico, anche acceso, non deve mai trasformarsi in aggressione verbale o mancanza di rispetto. Serve da parte di tutti la responsabilità di abbassare i toni e di contribuire a un dibattito pubblico civile e costruttivo». Con queste parole, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sull’episodio che ha coinvolto il ministro Zangrillo, sottolineando la necessità di rispettare le regole del confronto democratico anche nei momenti di forte tensione politica.

Cosa è successo a Zangrillo

Il ministro Zangrillo, durante la sua presenza alla Festa del Pd a Torino, è stato oggetto di insulti e contestazioni da parte di alcuni partecipanti. Secondo quanto ricostruito, si trattava di una contestazione verbale, senza contatti fisici, ma sufficientemente intensa da richiamare l’attenzione del governo e sollevare preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto del dibattito pubblico. La reazione di Meloni è stata immediata, ribadendo l’importanza di mantenere toni civili e di non trasformare la divergenza politica in aggressione personale.