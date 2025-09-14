Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀBullismoGiovaniGiuseppe ValditaraInchiesteScuolaSuicidi

«Si è ucciso per bullismo», il fratello del 15enne Paolo scrive a Valditara: avviate due ispezioni. L’ultimo messaggio ai compagni di classe

14 Settembre 2025 - 15:05 Ugo Milano
embed
suicidio latina valditara messaggio compagni bullismo
suicidio latina valditara messaggio compagni bullismo
Il giovane studente si è tolto la vita in casa dei genitori, in provincia di Latina. La procura indaga per istigazione al suicidio: sequestrati telefoni di alcuni coetanei

Una lettera piena di dolore è arrivata sul tavolo del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: «Mio fratello si è ucciso per colpa dei bulli che lo perseguitavano». A scriverla è il fratello di Paolo, un ragazzo 15enne trovato senza vita nella sua cameretta a Santi Cosa e Damiano, in provincia di Latina. L’appello ha immediatamente messo in moto il ministero, che ha dato il via a due ispezioni negli istituti scolastici frequentati dal giovane negli scorsi anni.

L’ultimo messaggio di Paolo ai compagni

Messaggi, scherzi e insulti perché Paolo andava bene a scuola. Perché era fragile, sensibile, diverso. Nella lettera inviata a Valditara, e anticipata dal Messaggero, il fratello del 15enne punta il dito proprio contro la scuola come l’ambiente che avrebbe spinto lo studente a togliersi la vita. La procura di Cassino ha aperto un’indagine ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. Gli investigatori hanno già sequestrato i cellulari di alcuni coetanei di Paolo, da cui è emerso l’ultimo messaggio del giovane ai suoi compagni di classe: «Tenetemi un posto in prima fila». 

Il cordoglio di Valditara: «Grande dolore, due ispezioni per approfondire»

Parlando con l’Ansa, il ministro Valditara ha espresso «grande dolore e vicinanza» alla famiglia dello studente, promettendo di contattare direttamente i genitori. Ha poi anticipato di aver avviato due ispezioni nella scuola media e in quella superiore che negli ultimi mesi Paolo ha frequentato, per capire se fossero emersi sentori di una situazione poi diventata insostenibile per il 15enne. Come ha ricordato Giuseppe Valditara, la legge 70/2024, approvata lo scorso anno, prevede una stretta contro i bulli. Gli istituti hanno l’obbligo di chiamare i genitori dei ragazzi che compiono atti di bullismo e accompagnarli in attività educative. Nel caso di reiterazione, è contemplata la denuncia alle autorità.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’ascensore segreto e la cantina per i vini: il bunker antiatomico scoperto a Torino

2.

Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

3.

Abiti firmati, auricolari e manicure impeccabile: ora i borseggiatori a Roma sono insospettabili

4.

Armani, nel testamento spunta il nome di Michele Morselli: chi è il manager a cui vanno azioni, auto d’epoca e il diritto di usare case e yacht

5.

Granchio blu, il commissario Caterino: «Ha fatto chiudere oltre 800 aziende, impariamo da chi ha già avuto l’invasione»

leggi anche
scuola bullismo
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Allarme bulli alle scuole medie, 1 adolescente su 5 vittima dei compagni. Ucraini e rumeni i più colpiti – I dati

Di Ygnazia Cigna
liceo scuola pagella fine anno quadrimestre
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Arrivano le pagelle solo a fine anno, un liceo di Ravenna abolisce i quadrimestri: «Così riduciamo l’ansia da prestazione»

Di Alba Romano
bocciatura medie lecce promozione
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Viene bocciata a 12 anni per le troppe assenze, ma per il Tar va promossa: «Alle medie la regola è la promozione»

Di Alba Romano