Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀCannabisLombardiaNigerRimpatriVarese

Il piano del 36enne nigeriano per farsi rimpatriare: accende uno spinello davanti alla polizia e si fa arrestare. «Volevo tornare a casa ma non avevo soldi»

14 Settembre 2025 - 21:56 Cecilia Dardana
embed
polfer
polfer
Il suo obiettivo era chiaro: farsi arrestare per poter essere espulso a spese dello Stato italiano. Non era il primo tentativo

Ha esultato in aula quando il giudice gli ha comunicato l’espulsione: per lui non era una condanna, ma la realizzazione di un piano architettato da tempo. Protagonista della vicenda un 36enne nigeriano che, a Varese, ha trovato un modo singolare per ottenere il rimpatrio. L’uomo, residente in un comune del Varesotto, si è seduto sui gradini della stazione ferroviaria e ha iniziato a fumare uno spinello proprio davanti agli agenti della Polfer. Un gesto calcolato: sapeva che sarebbe stato fermato e perquisito. E infatti, addosso gli sono stati trovati circa 150 grammi di hashish.

Lo stratagemma dell’uomo

Davanti al giudice Andrea Crema, il 36enne ha spiegato con semplicità il suo stratagemma: «Voglio tornare nel mio Paese, ma non ho soldi. La Naspi che percepisco la mando tutta alla mia famiglia. Non sapevo più come fare». L’uomo, che aveva lavorato come operaio in zona, era infatti titolare di un permesso di soggiorno temporaneo e beneficiava dell’indennità di disoccupazione. Il suo obiettivo era chiaro: farsi arrestare per poter essere espulso a spese dello Stato italiano.

La condanna e i precedenti

Questa volta il piano ha funzionato. Condannato a sei mesi di reclusione, la pena è stata subito sostituita con l’espulsione dal territorio italiano e il divieto di rientro. Non era il primo tentativo: lo scorso marzo aveva provato a ottenere lo stesso risultato dando in escandescenza su un treno, ma allora non era riuscito a ottenere il rimpatrio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’ascensore segreto e la cantina per i vini: il bunker antiatomico scoperto a Torino

2.

Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

3.

Abiti firmati, auricolari e manicure impeccabile: ora i borseggiatori a Roma sono insospettabili

4.

Armani, nel testamento spunta il nome di Michele Morselli: chi è il manager a cui vanno azioni, auto d’epoca e il diritto di usare case e yacht

5.

Granchio blu, il commissario Caterino: «Ha fatto chiudere oltre 800 aziende, impariamo da chi ha già avuto l’invasione»

leggi anche
aeroporto marconi bologna
ATTUALITÀ

Bologna, fugge prima dell’imbarco su un volo per il rimpatrio. Poi appicca il fuoco per rallentare l’inseguimento: disagi all’aeroporto Marconi

Di Cecilia Dardana
cpr albania
ATTUALITÀ

La Consulta boccia i Cpr: «La normativa non rispetta la libertà personale». Poi sollecita l’intervento del legislatore

Di Cecilia Dardana
roma violenza sessuale concertone piantedosi
ATTUALITÀ

Concerto del 1° maggio, tre rimpatriati per le violenze sessuali: «Erano in Italia con permessi di soggiorno per studio»

Di Alba Romano
happy iljebor migrante spazza strade padova
ATTUALITÀ

Happy, il ragazzo nigeriano che pulisce le strade di Padova. Il giudice: «Per lui niente espulsione». Il migrante: «Ora voglio imparare l’italiano»

Di Antonio Di Noto