Emmy 2025, i vincitori: il trionfo di Adolescence, Colbert premiato dopo la cancellazione del suo show

15 Settembre 2025 - 08:00 Gabriele Fazio
La 77esima edizione degli Emmy Awards, i premi consegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences, vede trionfare Adolescence. Tra le serie drammatiche il premio è andato a James Hawes di Slow horses, la serie di spionaggio britannica con Gary Oldman, giunta alla seconda stagione. Nella prima categoria, il miglior regista secondo i 20.000 voltanti della television Academy è Seth Rogen con The Studio, che alla prima stagione ha già raccolto un numero record di nomination, 23. Philip Barantini ha confermato le previsioni sollevando la statuetta dorata per la serie britannica Adolescence.

I premi

Owen Cooper, il 15enne protagonista dello show Netflix Adolescence, vince l’Emmy come miglior protagonista di una miniserie e diventa l’attore maschio più giovane mai premiato dalla Television Academy. la Television Academy dà lo stesso premio, ma declinato al femminile, alla sua co-star Erin Doherty, che nella miniserie Netflix interpreta la psicologa. Stephen Graham ha vinto l’Emmy come miglior attore protagonista per il suo ruolo del padre. E Adolescence è anche la miglior serie tv e la miglior miniserie, mentre The Studio vince come miglior serie comica.

Stephen Colbert ha ritirato il suo primo Emmy per il programma serale The Late Show With Stephen Colbert, che non è stato rinnovato per la prossima stagione, in quella che molti hanno letto come una ritorsione per il comico critico di Trump. «Ti rendi conto di quanto ami qualcosa quando stai per perderlo. Non ho mai amato il mio Paese come ora. Se l’ascensore prova a portarti giù, sii coraggioso e spingi il pulsante del piano più alto», ha detto. The Pitt ha vinto il premio come miglior serie drammatica.

Dove guardare la premiazione

Chi volesse seguire la cerimonia di premiazione degli Emmy, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles in quella che per l’Italia sarà la notte tra domenica e lunedì, basta sintonizzarsi alle 2 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Per chi volesse seguire la cerimonia in lingua è possibile collegarsi con la CBS o su Paramount+.

Le categorie:

Miglior serie drammatica

  • The Pitt

Miglior serie comica

  • The Studio

Miglior miniserie o serie antologica

  • Adolescence

Miglior film per la TV

  • Bridget Jones: Un amore di ragazzo
  • The Gorge
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Rebel Ridge

Miglior programma di competizione

  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • The Amazing Race
  • The Traitors
  • Top Chef

Miglior sceneggiatura di una serie comica

  • Abbott Elementary
  • Hacks
  • The Rehearsal
  • Somebody Somewhere
  • The Studio
  • What We Do In The Shadows

Miglior sceneggiatura di una serie drammatica

  • Andor
  • The Pitt, “2:00 P.M.”
  • The Pitt, “7:00 A.M.”
  • Scissione
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Miglior sceneggiatura di una miniserie

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying For Sex
  • The Penguin
  • Say Nothing

Miglior regia di una serie comica

  • The Bear
  • Hacks
  • Mid-Century Modern
  • The Rehearsal
  • The Studio

Miglior regia di una serie drammatica

  • Andor
  • The Pitt, “6:00 P.M.”
  • The Pitt, “7:00 A.M.”
  • Scissione, “Chikhai Bardo”
  • Scissione, “Cold Harbor”
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Miglior regia di una miniserie o film TV

  • Adolescence
  • Dying For Sex
  • The Penguin, “Cent’anni”
  • The Penguin, “A Great Or Little Thing”
  • Sirens
  • Zero Day

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

  • Britt Lower, Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

  • Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie comica

  • Jean Smart, Hacks

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

  • Hannah Einbinder, Hacks

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV

  • Cristin Milioti, Black Mirror

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film TV

  • Erin Doherty, Adolescence

Migliore attrice guest star in una serie drammatica

  • Jane Alexander, Scissione
  • Gwendoline Christie, Scissione
  • Kaitlyn Dever, The Last of Us
  • Cherry Jones, The Handmaid’s Tale
  • Catherine O’Hara, The Last of Us
  • Merritt Wever, Scissione

Migliore attrice guest star in una serie comica

  • Olivia Colman, The Bear
  • Jamie Lee Curtis, The Bear
  • Cynthia Erivo, Poker Face
  • Robby Hoffman, Hacks
  • Zoë Kravitz, The Studio
  • Julianne Nicholson, Hacks

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

  • Noah Wyle, The Pitt

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

  • Zach Cherry, Scissione
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • James Marsden, Paradise
  • Sam Rockwell, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Scissione
  • John Turturro, Scissione

Miglior attore protagonista in una serie comica

  • Seth Rogen, The Studio

Miglior attore non protagonista in un serie comica

  • Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV

  • Stephen Graham, Adolescence

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film TV

  • Owen Cooper, Adolescence

Migliore attore guest star in una serie drammatica

  • Giancarlo Esposito, The Boys
  • Scott Glenn, The White Lotus
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Joe Pantoliano, The Last of Us
  • Forest Whitaker, Andor
  • Jeffrey Wright, The Last of Us

Migliore attore guest star in una serie comica

  • Jon Bernthal, The Bear
  • Bryan Cranston, The Studio
  • Dave Franco, The Studio
  • Ron Howard, The Studio
  • Anthony Mackie, The Studio
  • Martin Scorsese, The Studio
