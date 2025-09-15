Emmy 2025, i vincitori: il trionfo di Adolescence, Colbert premiato dopo la cancellazione del suo show

The Penguin raccoglie 24 nomination, bene anche The White Lotus, The Last Of Us e The Bear

La 77esima edizione degli Emmy Awards, i premi consegnati dall’Academy of Television Arts & Sciences, vede trionfare Adolescence. Tra le serie drammatiche il premio è andato a James Hawes di Slow horses, la serie di spionaggio britannica con Gary Oldman, giunta alla seconda stagione. Nella prima categoria, il miglior regista secondo i 20.000 voltanti della television Academy è Seth Rogen con The Studio, che alla prima stagione ha già raccolto un numero record di nomination, 23. Philip Barantini ha confermato le previsioni sollevando la statuetta dorata per la serie britannica Adolescence.

I premi

Owen Cooper, il 15enne protagonista dello show Netflix Adolescence, vince l’Emmy come miglior protagonista di una miniserie e diventa l’attore maschio più giovane mai premiato dalla Television Academy. la Television Academy dà lo stesso premio, ma declinato al femminile, alla sua co-star Erin Doherty, che nella miniserie Netflix interpreta la psicologa. Stephen Graham ha vinto l’Emmy come miglior attore protagonista per il suo ruolo del padre. E Adolescence è anche la miglior serie tv e la miglior miniserie, mentre The Studio vince come miglior serie comica.



Stephen Colbert ha ritirato il suo primo Emmy per il programma serale The Late Show With Stephen Colbert, che non è stato rinnovato per la prossima stagione, in quella che molti hanno letto come una ritorsione per il comico critico di Trump. «Ti rendi conto di quanto ami qualcosa quando stai per perderlo. Non ho mai amato il mio Paese come ora. Se l’ascensore prova a portarti giù, sii coraggioso e spingi il pulsante del piano più alto», ha detto. The Pitt ha vinto il premio come miglior serie drammatica.

Dove guardare la premiazione

Chi volesse seguire la cerimonia di premiazione degli Emmy, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles in quella che per l’Italia sarà la notte tra domenica e lunedì, basta sintonizzarsi alle 2 su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Per chi volesse seguire la cerimonia in lingua è possibile collegarsi con la CBS o su Paramount+.

Le categorie:

Miglior serie drammatica

The Pitt

Miglior serie comica

The Studio

Miglior miniserie o serie antologica

Adolescence

Miglior film per la TV

Bridget Jones: Un amore di ragazzo

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

Miglior programma di competizione

RuPaul’s Drag Race

Survivor

The Amazing Race

The Traitors

Top Chef

Miglior sceneggiatura di una serie comica

Abbott Elementary

Hacks

The Rehearsal

Somebody Somewhere

The Studio

What We Do In The Shadows

Miglior sceneggiatura di una serie drammatica

Andor

The Pitt, “2:00 P.M.”

The Pitt, “7:00 A.M.”

Scissione

Slow Horses

The White Lotus

Miglior sceneggiatura di una miniserie

Adolescence

Black Mirror

Dying For Sex

The Penguin

Say Nothing

Miglior regia di una serie comica

The Bear

Hacks

Mid-Century Modern

The Rehearsal

The Studio

Miglior regia di una serie drammatica

Andor

The Pitt, “6:00 P.M.”

The Pitt, “7:00 A.M.”

Scissione, “Chikhai Bardo”

Scissione, “Cold Harbor”

Slow Horses

The White Lotus

Miglior regia di una miniserie o film TV

Adolescence

Dying For Sex

The Penguin, “Cent’anni”

The Penguin, “A Great Or Little Thing”

Sirens

Zero Day

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Britt Lower, Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie comica

Jean Smart, Hacks

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Hannah Einbinder, Hacks

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV

Cristin Milioti, Black Mirror

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film TV

Erin Doherty, Adolescence

Migliore attrice guest star in una serie drammatica

Jane Alexander, Scissione

Gwendoline Christie, Scissione

Kaitlyn Dever, The Last of Us

Cherry Jones, The Handmaid’s Tale

Catherine O’Hara, The Last of Us

Merritt Wever, Scissione

Migliore attrice guest star in una serie comica

Olivia Colman, The Bear

Jamie Lee Curtis, The Bear

Cynthia Erivo, Poker Face

Robby Hoffman, Hacks

Zoë Kravitz, The Studio

Julianne Nicholson, Hacks

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Noah Wyle, The Pitt

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Zach Cherry, Scissione

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Scissione

John Turturro, Scissione

Miglior attore protagonista in una serie comica

Seth Rogen, The Studio

Miglior attore non protagonista in un serie comica

Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV

Stephen Graham, Adolescence

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film TV

Owen Cooper, Adolescence

Migliore attore guest star in una serie drammatica

Giancarlo Esposito, The Boys

Scott Glenn, The White Lotus

Shawn Hatosy, The Pitt

Joe Pantoliano, The Last of Us

Forest Whitaker, Andor

Jeffrey Wright, The Last of Us

Migliore attore guest star in una serie comica