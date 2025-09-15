Larissa Iapichino e la lite in diretta col padre-allenatore: la strigliata prima dell’eliminazione. È polemica: «Chiedile scusa» – Il video

Lo scontro ai Mondiali di atletica di Tokyo tra l'azzurra e l'ex marito di Fiona May. La lite ripresa dalla Rai: che cosa si sono detti

È stato uno dei risultati meno attesi della spedizione azzurra ai Mondiali di atletica di Tokyo: Larissa Iapichino, eliminata in semifinale con una prestazione ben al disotto di quelle a cui aveva abituato nelle ultime uscite. A far discutere però, oltre al risultato sportivo, è stato l‘acceso battibecco tra la lunghista azzurra e il padre, che è anche il suo allenatore, Gianni Iapichino. Prima dell’ultimo salto, quella che l’avrebbe potuta portare fuori dalla zona di eliminazione, Iapichino si è recata nella porzione di spalti dedicata al box allenatori, in cerca di un riscontro. La reazione del padre non è stata però delle più incoraggianti: «Non so cosa dirti. Non stai correndo, stai zoppicando» sintomo di un probabile problema fisico. Ma l’atleta non era dello stesso avviso «Non sento di zoppicare, non ho niente. Non so che dirti», ha risposto prima che il suo allenatore si mettesse le mani sul volto visibilmente nervoso.

El día 1 de campeonato en #Tokyo2025 no fue bueno para algunos🤷🏽‍♂️



Longitud🚺

Larissa Iapichino🇮🇹, 7,03 esta temporada, no pasó la Quali



Su entrenador y padre, Ginni Iapichino, no es que tuviera el día ayudándola



Son familia desde 2002

Y equipo desde 2021pic.twitter.com/CaEeLvuXsq — Albert Menéndez (@TrainerBertone) September 13, 2025

Bragagna: «Così non si fa. Chiedile scusa»

Al termine della gara, la 22enne azzurra, che mancava la finale per soli quattro centimetri, è apparsa visibilmente scossa per una prestazione incolore: «È un incubo» dirà. Nell’intervista a Rai Sport, ha evitato di commentare l’accaduto, ma sul tema è ritornato Franco Bragagna, storica voce dell’atletica in Rai. Il commentatore, costretto ai box per delle ferie da smaltire, ha dedicato al caso una parte del suo podcast Francamente: «Giannino, capisco tutto, sono papà anch’io ma così no. Non si fa. Purtroppo c’erano le telecamere e vi hanno ripreso. Prima cosa da fare, Gianni: devi chiederle scusa. Lei ha reagito bene perché nell’intervista non ha voluto affrontare l’argomento». Bragagna ha poi aggiunto che si aspetta «una bella intervista in cui Gianni dica: “perdonatemi”».