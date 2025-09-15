Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Primario a processo per violenza sessuale su una paziente, ok al patteggiamento per Luca Richeldi: cosa succede ora al medico del Gemelli di Roma

15 Settembre 2025 - 15:25 Giovanni Ruggiero
Il primario di penumologia dell'ospedale romano si è visto accogliere la richiesta di patteggiamento, dopo il no del Gup. Cosa prevede ora la pena di 11 mesi e 10 giorni e il percorso psicologico

È stata accolta dal tribunale di Roma la nuova richiesta di patteggiamento per il professor Luca Richeldi. Il primario di pneumologia del Policlinico Genelli di Roma è accusato di violenza sessuale su una paziente. Il via libera è arrivato dalla prima sezione penale per una pena di 11 mesi e 10 giorni.

Che cosa succede ora al prof Richeldi

Nella prossima udienza il 20 novembre verrà individuata la struttura dove dovrà svolgere, per l’intera durata della pena, un percorso bisettimanale di assistenza psicologica. I legali del medico avevano anche avanzato una proposta di risarcimento di 10 mila euro per la vittima. Lo scorso giugno, in occasione dell’ultima udienza, l’avvocato Carlo Bonzano aveva spiegato: «La nostra richiesta, fin da principio, non costituisce affatto ammissione di responsabilità, essendosi il nostro assistito sempre dichiarato estraneo ai fatti e solo desideroso di evitare il tanto clamore che questa vicenda desta, forse più per la notorietà dei protagonisti che per altro».

In aggiornamento

