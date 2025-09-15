Fermato all’alba col taser dalla polizia, muore a 41 anni: l’ultimo caso a Reggio Emilia

Il fermo alle 5.30 del mattino da parte degli agenti di polizia. L'uomo è poi morto in ospedale. È il terzo caso negli ultimi due mesi

Un uomo di 41 anni è deceduto all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo essere stato fermato con il taser dagli agenti di polizia. L’episodio è avvenuto nella frazione di Massenzatico nelle prime ore del mattino.

Perché i poliziotti hanno usato il taser

L’intervento della polizia è scattato intorno alle 5.30 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe dato in escandescenze, rendendo necessario l’intervento degli agenti che hanno utilizzato la pistola elettrica per fermarlo.

I soccorsi e il decesso

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, l’uomo è morto poco dopo il ricovero al Santa Maria Nuova. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono condotte dalla stessa polizia sotto il coordinamento della magistratura, mentre la polizia scientifica sta effettuando i rilievi tecnici.