Abusava di allieve minorenni all’interno di un maneggio: arrestato un istruttore nel Milanese

Le indagini sono partite a seguito della denuncia dei genitori di una delle vittime. L'uomo si trova nel carcere di San Vittore, a Milano

Un maneggio del Milanese si sarebbe trasformato nel luogo di violenze ai danni di alcune allieve minorenni. La Procura di Milano ha arrestato un istruttore con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini hanno avuto inizio dopo che i genitori di una delle ragazze hanno sporto denuncia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe approfittato della propria posizione per abusare delle giovani. Ora si trova nel carcere di San Vittore, a Milano.

La denuncia dei genitori e le indagini

Dovevano essere semplici lezioni di equitazione, ma in alcuni casi si sarebbero trasformati in episodi di violenza sessuale. I fatti si sono consumati all’interno di un maneggio nel Milanese. L’accusato è un uomo che lavorava come istruttore all’interno dell’attività. A seguito della denuncia di due genitori di una delle vittime sono partire le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile, che dopo aver ascoltato in modalità protetta alcune ragazze iscritte al centro, sono riusciti a individuare altre vittime di quello che sembrerebbe essere un sistema consolidato di violenza.