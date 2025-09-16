Singhiozzo, vomito e pressione bassa: Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília. Come sta l’ex presidente del Brasile

L’episodio arriva a soli due giorni dal precedente ricovero per la rimozione di alcune lesioni cutanee e per un’anemia da carenza di ferro

Nuovo ricovero per Jair Bolsonaro. L’ex presidente brasiliano, condannato a 27 anni e tre mesi di carcere, insieme ad altri sette ex membri del suo governo, per il tentato colpo di Stato e altri quattro reati correlati, è stato trasportato d’urgenza questo pomeriggio in un ospedale di Brasília, scortato dalla polizia penale, dopo aver accusato una crisi caratterizzata da singhiozzo, vomito e pressione bassa. A renderlo noto è stato il primogenito Flávio Bolsonaro, che su X ha chiesto ai sostenitori di unirsi in preghiera: «Chiediamo le preghiere di tutti affinché non sia nulla di grave».

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Il precedente ricovero pochi giorni fa

L’episodio arriva a soli due giorni dal precedente ricovero: sabato Bolsonaro era rimasto per cinque ore all’ospedale DF Star, dove i medici avevano provveduto alla rimozione di alcune lesioni cutanee e diagnosticato un’anemia da carenza di ferro. Le condizioni dell’ex presidente – già sottoposto negli anni a diversi interventi e ricoveri dopo l’accoltellamento subito nel 2018 durante la campagna elettorale – restano al momento sotto osservazione.