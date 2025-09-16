Brindisi, una donna cade dal cornicione del palazzo: stava cercando di rientrare in casa dal figlio di 3 anni

Il tentativo di raggiungere l'appartamento dal balcone non è finito bene. La donna è stata ricoverata con fratture multiple. Incolume il bimbo

Avrebbe chiuso inavvertitamente la porta dietro di sé lasciando in casa da solo il figlio di tre anni. Quindi, nel tentativo di rientrare da un balcone sarebbe caduta dal cornicione del palazzo, riportando gravi traumi. È la ricostruzione che fa una mamma di 32 anni, protagonista dell’incidente che lunedì 15 settembre ha scosso il comune di Oria (Brindisi). La donna, gravemente ferita, era ancora vigile all’arrivo dei soccorsi ed è stata lei stessa a riferire l’accaduto, chiedendo con insistenza che i vigili si occupassero del piccolo.

La dinamica dell’incidente

La donna ha raccontato di essere stata presa dal panico quando ha realizzato di essere rimasta chiusa fuori di casa, mentre all’interno era rimasto il figlio, un bimbo di appena tre anni. Per non perdere tempo, avrebbe quindi tentato di salire sul cornicione dell’abitazione dal pianerottolo per entrare nell’appartamento da un balcone. Nel farlo la donna avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata sull’asfalto del cortile interno. Soccorsa dal personale sanitario, stabilizzata e trasportata con codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, la giovane mamma è stata poi ricoverata nel reparto di rianimazione con fratture multiple. La prognosi è riservata. Nel frattempo, sul posto è accorso il marito, che ha aperto l’appartamento con le proprie chiavi e raggiunto il bimbo senza che si rendesse necessario l’intervento dei pompieri.

Foto copertina: Google Maps Street View / L’ospedale “Perrino” di Brindisi dove è stata ricoverata la donna caduta dal cornicione