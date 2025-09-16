Chi è Michael Telesca, il fidanzato di Miss Italia 2025 Katia Buchicchio. «Lo lascerà come le altre miss?», la risposta di lui sui social

Michael Telesca e la nuova Miss Italia Katia Buchicchio provengono dallo stesso comune della provincia di Potenza, Anzi, e stanno insieme da quattro anni

Katia Buchicchio è la nuova Miss Italia 2025 e, insieme alla corona, si porta dietro una curiosità che attanaglia tutti: chi è il suo fidanzato? Si chiama Michael Telesca, ha 20 anni, vive ad Anzi, comune in provincia di Potenza di circa 1500 abitanti da cui proviene anche Buchicchio, e gioca a calcio nella polisportiva della suo paese. I due sono una coppia consolidata: a giudicare dalle foto, stanno insieme da quasi quattro anni.

La storia d’amore e le reazioni online

Dopo la finale di Porto San Giorgio, che ha incoronato Katia Buchicchio come donna più bella d’Italia, il profilo Instagram di Michael è stato popolato da una inattesa attenzione, tra cui anche alcuni commenti. Tra questi anche qualcuno che ha ironizzato sulla loro relazione: «Lo lascerà come hanno fatto le altre Miss». Un chiaro riferimento al fatto che, per alcune vincitrici del concorso di bellezza, la vita dopo la vittoria sia cambiata anche sul piano sentimentale. La risposta del giovane? Alcune faccine che ridono, come a voler spegnere sul nascere le malelingue.

La reazione del fidanzato alla vittoria

Nonostante l’attenzione mediatica che inevitabilmente accompagnerà Katia nei prossimi mesi, la loro storia sembra avere solide basi. Le storie Instagram del ragazzo sono piene di foto che mostrano il successo della sua fidanzata. Michael non ha presenziato alla cerimonia conclusiva del concorso ma ha seguito la premiazione da casa. In una storia scrive: «Doveva arrivare la stella più luminosa per far vincere la prima volta la Basilicata». E ancora, in una storia che lo mostra in videochiamata con gli amici: «Reazione a caldo: abbiamo versato tutte le lacrime».

