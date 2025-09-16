Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ESTERICalunniaDiffamazioneDonald TrumpInchiesteInformazioneNew York TimesUSA

Donald Trump vuole 15 miliardi di dollari dal New York Times

16 Settembre 2025 - 06:22 Alessandro D’Amato
embed
donald trump new york times
donald trump new york times
Causa per diffamazione e calunnia in Florida. E l'accusa di aver mentito su di lui, la sua famiglia e i suoi affari

Donald Trump ha detto che intenterà una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times. «Oggi ho il grande onore di intentare una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times», ha dichiarato Trump in un post sulla sua piattaforma social Truth Social. Trump ha affermato che la causa sarà intentata in Florida, senza fornire ulteriori dettagli. Il New York Times non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte delle agenzie di stampa al di fuori del normale orario di ufficio. Trump ha accusato il Times di aver mentito su di lui, sulla sua famiglia e sulle sue attività.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

2.

La bozza Usa per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina: «Putin è pronto a un compromesso»

3.

Tre suore scappano dalla casa di riposo e forzano la porta del loro convento: «Abbiamo sempre obbedito, ora basta»

4.

La pilota della British Airways ubriaca in volo: cacciata dall’aereo, aggredisce pure i poliziotti

5.

«Vi spiego perché Putin attaccherà l’Europa entro tre anni»

leggi anche
trump rose garden
ESTERI

Trump invia la guardia nazionale a Memphis: «Dobbiamo salvare le nostre grandi città». Poi l’annuncio: «Dopo tocca a Chicago»

Di Cecilia Dardana
russia putin ucraina crosetto nato trump
ESTERI

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

Di Ugo Milano
charlie kirk maglietta freedom
ESTERI

Charlie Kirk, a ruba la sua maglietta “Freedom”: i «prezzi stracciati» per la t-shirt che indossava quando è stato ucciso

Di Ugo Milano