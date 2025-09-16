Luciano Violante: «Odiatori e falsi maestri? Sono a destra come a sinistra»

L'ex presidente della Camera: Meloni? Un leader autorevole unisce, non divide

«Odiatori e falsi maestri ci sono stati purtroppo sia a destra sia a sinistra». Lo dice oggi Luciano Violante, ex magistrato e presidente della Camera, in un’intervista al Corriere della Sera. «Chi ha responsabilità verso l’opinione pubblica dovrebbe evitare di usare l’odio. Noi siamo le parole che diciamo. Più è rilevante il ruolo di chi parla, più quelle parole hanno influenza nell’opinione pubblica. Dovremmo tutti avere senso di responsabilità», aggiunge.

Le accuse di Meloni

Alla domanda circa le accuse della premier Meloni rivolte alla sinistra spiega: «Un leader autorevole è quello che unisce, non quello che divide. Chiunque abbia una responsabilità politica se ne deve fare carico. Un leader ha questa funzione nella tradizione europea. I grandi leader hanno unito, non diviso». Sull’omicidio di Charlie Kirk dice invece che uccidere è un atto barbaro, ma «ancora più barbaro è uccidere un uomo per le sue idee. Questi punti di riferimento abbastanza semplici sono in qualche modo svaniti dal dibattito pubblico. È stata uccisa una persona perché manifestava opinioni che l’assassino non condivideva. Questo è inaccettabile. Punto e basta». Infine: «Il cattivo costume della politica genera il cattivo costume della società. Bisogna sempre rispettare».