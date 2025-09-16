Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Morto Robert Redford, addio al gigante di Hollywood che fondò il Sundance Film Festival

16 Settembre 2025 - 14:24 Ugo Milano
Tra i film in cui ha recitato «Tutti gli uomini del presidente, «La mia Africa», «I tre giorni del Condor». Ma è grazie alla regia che si è avvicinato alla celebre statuetta

Robert Redford, storico attore e regista del grande schermo diventato premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Times. La sua morte, avvenuta sulle montagne fuori Provo, Utah, è stata confermata da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha affermato che l’uomo è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica sul decesso.

Fondò il Sundance Film Festival, gli Oscar nel 1981 e 2002

«Tutti gli uomini del presidente, «La mia Africa», «I tre giorni del Condor» sono solo alcuni dei film più celebri in cui ha recitato. Redford nel 1990 fondò con l’amico regista Sydney Pollack il Sundance Film Festival. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per Gente comune e uno alla carriera nel 2002. Per l’Academy fu candidato tre volte in La stangata (1973) come miglior attore e Quiz Show come miglior regista e miglior film. Nel 2017 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.

