Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia lancia l’appello sui social

16 Settembre 2025 - 16:14 Ugo Milano
sofia napolitano torino scomparsa
Non se ne hanno notizie da lunedì mattina. La ragazza potrebbe essere in compagnia di un ragazzo colombiano.

Sono ore di apprensione per una famiglia di Torino, preoccupata per la scomparsa di Sofia Napolitano, 20 anni. La ragazza è uscita di casa lunedì 15 settembre, in zona Mirafiori, dicendo che andava ad assistere all’esame di un’amica, ma da quel momento se ne sono perse le tracce. La famiglia ha già lanciato numerosi appelli sui social, invitando chiunque veda Sofia a contattarli.

Sofia Napolitano potrebbe essere con un ragazzo colombiano

Secondo la famiglia, Sofia potrebbe essere con un coetaneo con cui aveva iniziato da qualche tempo una relazione. «A ottobre è entrata in contatto sul web con un ragazzo di origini colombiane», ha raccontato a Fanpage Paolo Pignalosa, lo zio della ragazza. Secondo quanto ricostruito dai familiari, il giovane sarebbe scappato dal suo Paese a 16 anni, per poi recarsi in Polonia, dove avrebbe trovato lavoro, e successivamente in Spagna. A maggio si è trasferito a Torino, dicendo di voler cercare lavoro in Italia. Il ragazzo sarebbe incensurato, ma senza permesso di soggiorno. «Mia nipote si è molto invaghita», ha spiegato lo zio. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo, ma i familiari temono che la ragazza potrebbe essere con lui.

L’identikit di Sofia Napolitano

Al momento della scomparsa, scrive la madre Patrizia Pignalosa sui social (“Pat Pignalosa” su Facebook e Instagram), «Sofia indossava pantaloni neri e felpa beige; ha i capelli castani lunghi e ricci. Vi chiedo di aiutarmi: se qualcuno la vede o ha informazioni utili, contatti subito le Forze dell’Ordine (112) o mi scriva al +39 347 550 9780». La ragazza non avrebbe con sé i documenti.

