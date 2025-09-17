Scontri alla vigilia di Psg-Atalanta: arrestati 19 ultras bergamaschi. La polizia parigina: «Volti coperti e danneggiamenti»

I tifosi italiani si trovano in custodia cautelare. Nessun arresto tra le file degli ultras del Psg, che dichiara: «Da tempo banditi dallo stadio»

19 tifosi bergamaschi sono stati arrestati a Parigi, alla vigilia della prima giornata di Champions League, che stasera 17 settembre vedrà l’Atalanta sfidare il Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito dalla polizia al quotidiano francese Le Parisien, gli ultras delle due squadre si sarebbero scontrati in rue des Lombards, tra il forum des Halles e il centro Pompidou, alle 21:15 di ieri sera 16 settembre. Nessun arresto risulterebbe invece tra le file dei tifosi parigini.

Gli scontri e il fermo solo sui 19 italiani

I tifosi si sarebbero affrontati con con corpi contundenti e a volto coperto, prima dell’arrivo in massa di polizia e Gendarmerie. Gli agenti sono riusciti a fermare solo 19 ultras dell’Atalanta, ora accusati di violenza e danneggiamento e in custodia nelle caserme tra il V e VI Arrondissement. I tifosi partiti dall’Italia per seguire la partita di stasera alle 21:00 sono 1184. La squadra allenata da Luis Enrique ha fatto sapere che il gruppo protagonista degli scontri con i tifosi italiani è già da tempo bandito dal Parc des Princes, lo stadio dove si terrà il match, e che non fa parte nemmeno del Cup, il collettivo organizzato degli ultras parigini.

Foto copertina: Dreamstime / Cineberg Ug | Volante della polizia francese