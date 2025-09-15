Calafiori “a lezione” di rimesse laterali dal guardalinee: il singolare episodio durante il match Arsenal-Nottingham Forest – Il video

Il giocatore non ha perso occasione per fare un ripasso della tecnica

Non si finisce mai di imparare. Certo non capita molto spesso, però, che a dare lezioni sia un arbitro a un calciatore. Ed è quello che è accaduto al difensore dell’Arsenal Riccardo Calafiori durante l’ultima uscita stagionale nella partita vinta per 3 a 0 contro il Nottingham Forest. In una fase di stallo durante il match, il difensore italiano si è avvicinato alla linea laterale ed è lì che il guardalinee ne ha approfittato per fargli una ramanzina sulla tecnica corretta per battere le rimesse laterali.

La reazione di Calafiori

In un video ripreso dagli spalti, si vede l’arbitro mostrare ad ampi gesti fino a che punto sarebbe possibile spingersi prima di lasciare il pallone. E Calfiori, come se non lo avesse fatto migliaia di volte nella sua carriera, ripete e imita. Molti tifosi inglesi sui social si sono chiesti se Calafiori sia stato semplicemente educato nel non rispondere all’arbitro o se effettivamente avesse realmente bisogno di un ripasso. Qualcuno ironizza: «La prossima volta che battiamo una rimessa laterale, sarà meglio segnare. Dopo andremo dall’arbitro a ringraziare.