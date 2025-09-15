Duplantis fenomenale, nuovo record del mondo nel salto con l’asta. L’impresa a Tokyo per la 14ma volta – Il video

Nuovo primato per il campione svedese. Con la misura di 6,30 m, Mondo Duplantis ha riscritto ancora una volta la storia di questa disciplina. Al nuovo record si accompagna un premio da 100 mila dollari

Mondo Duplantis l’ha fatto di nuovo. Il saltatore con l’asta è volato dove nessuno era mai arrivato prima, scavalcando un’asticella fissata a 6,30 m. Per l’atleta svedese, 25 anni, è il quattordicesimo record del mondo, mentre non si contano più le medaglie che si è messo al collo. Anche oggi, ai Mondiali di Atletica in corso a Tokyo, Duplantis ha vinto l’oro trionfando sul greco Karalis, che si è battuto con onore fino a 6 metri. Come da copione, il fenomeno ha poi provato a superare ancora una volta il suo stesso primato. Dopo due tentativi falliti è arrivato il nuovo record, per la gioia dell’atleta e del pubblico presente allo stadio.

DIRECTO A LA ESTRATOSFERA



Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥



No eres de este MONDO, Armand 👽#WCHTokyo25 pic.twitter.com/5ZpKsOc2Jh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 15, 2025

Il valore di ogni record

Per dare l’idea dell’eccezionalità di questo atleta basti pensare che l’anno scorso, alle Olimpiadi di Parigi, Duplantis faceva segnare un nuovo record con la misura di 6,25 m. Oggi, l’asticella era fissata 5 centimetri più in alto. Un centimetro alla volta la progressione del fuoriclasse è stata irresistibile: dal febbraio 2020, quando superava il primato del francese Lavillenie con la misura di 6,17 m, Mondo, figlio dell’ex altista Greg Duplantis, ha battuto sé stesso altre tredici volte, di cui quattro solo nel 2025. Da tempo nessuno è più in grado di tenergli testa, ma in mancanza di competizione sportiva è subentrata una solida motivazione economica. Per ogni record ottenuto, infatti, Duplantis incassa dalla federazione un premio che arriva fino 100 mila dollari nelle competizioni più importanti. Un buon incentivo per continuare a salire, ma sempre un centimetro alla volta.