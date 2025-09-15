Achille Polonara, svolta contro la leucemia: «Ho trovato una donatrice compatibile». Il trapianto del midollo e la nuova fase per tornare in campo

La donatrice di midollo osseo è compatibile al 90%. Dopo aver svolto delle visite preliminari si dovrebbe procedere con il trapianto tra il 23-24 settembre

Achille Polonara ha trovato una donatrice per il trapianto di midollo osseo. È stato lui stesso ad annunciarlo in un’intervista al Corriere della Sera: «È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito» racconta il giocatore ora in forza alla Dinamo Sassari ma che da giugno è in cura per la leucemia mieloide. L’ala della nazionale è tornato nei giorni scorsi a Bologna, città nella quale ha disputato il suo ultimo campionato, dopo aver affrontato la prima fase delle terapie a Valencia. Ora lo aspetta un ulteriore ciclo di chemioterapia prima di sottoporsi al trapianto che dovrebbe portarlo sulla via della guarigione: «dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre» dice Polonara.

Le domande difficili dei figli: «Invento sempre scuse»

I mesi appena trascorsi sono stati molto duri per il cestista che già nel 2023 ha dovuto affrontare un intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare. Alla trasmissione Le Iene aveva confidato qualche giorno fa: «C’è stato un momento in cui ho pensato di farla finita, poi ho pensato ai miei figli e a mia moglie». Ma ora la speranza è tornata ad accendersi: «Ci sono stati momenti duri, ma l’affetto dimostrato da tante persone mi ha aiutato a essere positivo e a guardare avanti in maniera ottimistica. Ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, dal mondo del basket e non, poi mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza di guardare avanti con positività». Proprio dai figli arrivano le domande più insidiose, quelle che richiedono fantasia per eludere la cruda realtà: «Vitoria come tutte le femmine è molto sveglia. Ha cominciato a chiedere perché vado in ospedale, perché ho perso i capelli e allora devi inventarti delle scuse per rispondere alle sue domande».

Il futuro in campo di Polonara

La mentalità di Polonara rimane però quella di uno sportivo di alto livello. A proposito del mancato rinnovo con la Virtus Bologna e il conseguente approdo alla Dinamo Sassari, il cestista taglia corto: «Onestamente mi sarei sentito offeso se mi avessero firmato per fare il bel gesto solo perché ho la leucemia. Ho preferito la proposta di Sassari perché il mio sogno è provare a giocare ancora. Avessi accettato un ruolo da scout significava smettere, invece così ho l’obiettivo di passare le visite mediche e tornare in campo»