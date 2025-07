Achille Polonara torna a casa, l’accoglienza dei figli dopo due mesi in Spagna per curare la leucemia – Il video

A postare il video sui social è stata la moglie Erika Bufano: «Ti amiamo tanto papino nostro». Per lui palloncini, due cartelloni e tanti abbracci

Mazzi di palloncini colorati, due cartelloni colorati e tanti abbracci: così Achille Polonara è stato accolto dai due figli al rientro dal primo ciclo di cure, a cui il cestista della Virtus Bologna si sta sottoponendo a Valencia dopo la diagnosi di leucemia mieloide. È il video commovente che la moglie del 33enne, Erika Bufano, ha pubblicato sui social per riaccogliere a casa «qualche giorno» Polonara, dopo due mesi di assenza: «Ti amiamo tanto papino nostro». La risposta del campione di basket non si è fatta attendere: «Un’emozione indescrivibile. Ovviamente sempre tutto merito tuo».

La festa al ritorno di Polonara

L’emozione dei figli è incontenibile. Saltano giù dalle scale dell’ingresso e corrono ad abbracciare il papà senza nemmeno fargli mettere un piede giù dalla macchina. Achille Polonara, piacevolmente sorpreso dall’accoglienza entusiasta, se li coccola per qualche secondo prima di alzarsi e seguirli. I due piccoli lo scortano, sempre saltellanti, e gli mostrano i palloncini e le due scritte che hanno preparato per lui. Nella prima si legge: «Sempre con il sorriso». La seconda invece recita: «Ci sei mancato tanto».

La vicinanza ad Achille Polonara: il gesto della Virtus e del ct Pozzecco

La diagnosi era stata resa pubblica dalla Virtus Bologna circa un mese fa e aveva sorpreso l’intero panorama della palla a spicchi italiana. Già nel 2023 all’ala grande della squadra emiliana era stata diagnosticata una neoplasia, per cui si era dovuto sottoporre a un’operazione e a un ciclo di chemioterapia. Poche settimane fa, temendo una mononucleosi, si era sottoposto a nuovi controlli venendo a conoscenza della leucemia mieloide. Tantissimi i messaggi di supporto per lui subito dopo la vittoria del campionato da parte proprio della Virtus, con la emozionante visita di squadra in ospedale, e anche sotto il nuovo post. Anche il ct della nazionale Gianmarco Pozzecco, si è stretto ad Achille Polonara convocandolo simbolicamente tra le riserve italiane in vista degli Europei di fine agosto.