Chi ha gettato spray urticante alla cena elettorale di Fratelli d’Italia ad Ascoli?

La denuncia è arrivata dallo staff di Francesca Pantaloni, assessore comunale e candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali ad Ascoli Piceno nelle Marche. «Ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala» del ristorante Mister Ok, dove oltre 300 persone stavano partecipando all’evento. Lo spray ha generato «momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti». Mentre «alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze».

Lo staff del ristorante «ha gestito con professionalità la situazione, permettendo alla serata di proseguire». La cena si è dunque conclusa «tra applausi e parole di incoraggiamento, a dimostrazione che nessun atto di intimidazione può fermare la voglia di partecipazione e di rinnovamento che anima questo percorso».