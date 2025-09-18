Charlie Kirk, la bufala dello zio di Tyler Robinson e gli Azov in Ucraina

Mike Robinson ha smentito pubblicamente e annunciato di voler intraprendere un'azione legale contro chi lo accusa di essere lo "zio dell’assassino di Kirk"

Secondo quanto sostenuto sui social, Tyler Robinson, l’assassino di Charlie Kirk, avrebbe uno zio coinvolto con il battaglione ucraino Azov. A sostegno, circola lo screenshot di un post LinkedIn e una presunta parentela con Mike Robinson, ex direttore di “Radio Ucraina Libera”. Ma la storia non regge e chi sta diffondendo tale narrazione potrebbe rischiare problemi legali.

Per chi ha fretta

La narrazione è stata diffusa soprattutto dall’account di disinformazione “Lord Bebo” su X.

Le presunte prove sono un post LinkedIn reale di Mike Robinson, usato però in modo fuorviante, e un riferimento a uno “zio Mikey” che non coincide con lui.

In un post su Linkedin, Mike Robinson parla di Tyler come un estraneo, non come un parente.

Lo stesso Mike Robinson ha smentito pubblicamente e annunciato di voler intraprendere un’azione legale contro chi lo accusa di essere lo “zio dell’assassino di Kirk”.

Analisi

Le “prove” portate a sostegno di un fantomatico collegamento tra Tyler Robinson e Mike Robinson sarebbero una foto e lo screenshot di un post su Linkedin di quest’ultimo. Ecco il testo condiviso con le due immagini:

Stanno emergendo presunte prove che collegherebbero l’assassino di Kirk a gruppi Nazisti legati all’Ucraina. Alcuni commentatori sostengono inoltre un possibile collegamento tra questi ambienti e l’attentato a Donald Trump durante la sua campagna elettorale. Tali ipotesi, se confermate, solleverebbero interrogativi sulla stabilità e la trasparenza del governo ucraino.” Lo zio dell’assassino Charlie Kirk, Tyler Robinson, ha collaborato con il “Azov” ucraino. Nel post di Mike Robinson su Linkedin si legge: “Sto cercando opportunità per accogliere veterani di guerra e combattenti feriti del 3° corpo d’assalto paracadutisti ucraino (noto anche come ‘Azov’) da ora fino alla fine del 2025 per discutere della loro esperienza militare, tattiche, metodi e procedure, cura dei feriti, efficacia in combattimento, addestramento, droni, tecnologie belliche e riabilitazione dei combattenti feriti”. Nel suo profilo è indicato anche il luogo di lavoro — ex direttore di “Radio Ucraina Libera”. Ricordiamo che Ryan Ruth, che ha tentato di uccidere Trump l’anno scorso, ha anche sostenuto attivamente l’Ucraina e cercato reclute per le Forze Armate ucraine.

L’account di disinformazione “Lord Bebo”

A diffondere la falsa narrazione è stato l’account X “Lord Bebo”, già noto per aver diffuso in passato diverse fake news anche sul conflitto ucraino:

Tyler Robinson’s uncle works with azov, with Ukranian military. That’s also were Tyler got some of his shooting skills.

Lo screenshot condiviso da “Lord Bebo” riguarda un post reale, pubblicato su Linkedin dall’account di Mike Robinson.

Le presunte “prove”

Su X, l’account “Lord Bebo” non porta alcuna prova che confermi un collegamento effettivo tra Tyler Robinson e Mike. Secondo “Bebo”, la “prova” starebbe in un post di una parente dove viene citato uno zio “Mikey” (non Mike):

In nessun caso viene riportata una foto o una qualche informazione che dimostri un minimo rapporto di parentela o conoscenza tra l’uomo nella foto qui sotto, ossia Mike Robinson, con Tyler:

La replica di Mike Robinson e l’azione legale

A seguito della diffusione della falsa narrazione contro di lui, Mike Robinson pubblica su Linkedin il seguente post, dove chiede consigli per contattare un buon avvocato per intraprendere un’azione legale contro coloro che l’hanno diffusa:

I’m looking for a lawyer to bring legal action against the social media entities that are falsely accusing me as being the Mormon maga moron psycho killer’s dear uncle Mikey Robinson. They accused me of training snipers in Ukraine. That is not only an intentional lie to hurt my reputation and to also intentionally put my life and family in fear for our safety and lives. Several journalists have already contacted me. Time for Trump tactics, see them in court.

Cosa è stato ignorato nella narrazione

“Lord Bebo” ha selezionato un post Linkedin di agosto 2025 per indicare il fantomatico zio, mentre ha ignorato il post dove parla di Tyler senza citarlo come parente, ma trattandolo come un totale estraneo:

Officers typically are not snipers, and I was never a Special Forces qualified sniper. Although, I commanded sniper teams, but I didn’t take the shot.



I was also a counterterrorism officer and commanded low visibility high risk missions. I’ve been on one mission in support of a presidential visit. Sniper and surveillance stuff. We had very special techniques and technology for clandestine surveillance. Very small cameras and innovative listening devices. Lock picks and lots of cash.



In counterterrorism and SERE, we were trained in scaling buildings and over obstacles. A Vietnam era one eyed old Green Beret taught us to get up and over, down and thru urban environments.



We had short barrel and long guns. The long guns were high powered rifles including .50 caliber sniper systems.



One time I had the experience of visiting the facility at one of the blimp hangars in Lakehurst NJ outside of Philadelphia where the Hindenberg disaster occurred in 1937. There was a place where we got modifications on our weapons systems and any items needed for special missions including one man helicopters and tier one activities.



They say that Robinson used a .30 06 Mauser long gun shown here. He didn’t have it in any of the pictures or videos. There is no way he carried a Mauser in or out if we are to believe the videos and pictures.



When he jumped from the roof at >20 feet, he failed to do a proper parachute landing fall and rather popped up like a cat. Maybe at 22 years…maybe. But its bizarre especially from the drop distance. But he had no long gun. He didn’t drop his bag either. He held on to it as he dropped. How bizarre not to toss it down to grass.



He didn’t carry a long gun in or out. The FBI says he was carrying a .30 06 Mauser with scope. Not so sure.

Nei commenti su Linkedin, Mike condivide lo screenshot di un suo intervento in un post Facebook dove lo accusano di essere lo zio di Tyler:

Consultando l’account Facebook di Mike, leggiamo un post del 13 settembre dove riporta parole dure contro i MAGA e la famiglia di Tyler:

Mormon adulterous boy scout maga maggots who transition into ANTIFA radical leftist and become psycho killers. I don’t blame Biden, I blame his father and their bastardization of the teachings of Jesus Christ. The Mormon church has done good, while preaching it is AOK to commit adultery. Charlie Kirk must have hated dealing with Mormon morons who converted to liberals. They’re all screwed up, maga is no different than BLM.

Conclusioni

Non esiste alcun legame tra Tyler Robinson e il Mike Robinson indicato senza alcuna prova come suo zio. L’accusa è frutto di un inesistente collegamento sostenuto dall’account “Lord Bebo” e rilanciata sui social senza alcuna verifica. Lo stesso Mike Robinson ha smentito la narrazione e sta valutando azioni legali.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.