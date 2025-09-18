Fact-checking
Charlie Kirk, la bufala di Tyler Robison con la maglietta MAGA

18 Settembre 2025 - 11:31 David Puente
Si tratta di un fotomontaggio ideato per associare il killer a Donald Trump

Circola una foto che vede ritratto Tyler Robison, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk, con addosso la tipica maglietta rossa MAGA con la scritta “TRUMP”. Secondo coloro che la condividono, questa proverebbe un sostegno da parte di Robison alle politiche dell’attuale presidente americano. In realtà, si tratta di un’immagine modificata digitalmente.

Per chi ha fretta

  • Non c’è alcun riscontro sui media riguardo la presunta foto con la maglietta MAGA.
  • La foto è stata modificata digitalmente.
  • Nella versione autentica Robison indossa una maglietta neutra, senza riferimenti politici.

Analisi

La foto alterata viene condivisa con il seguente commento:

Tyler Robinson, il 22enne che ha commesso l’omicidio di Charlie Kirk. Chi glielo dice alla Meloni che è un sostenitore MAGA?

La vera foto

Un confronto con la versione originale della foto, pubblicata da fonti giornalistiche e social, mostra chiaramente che la scritta MAGA non esiste. La maglietta di Robison è semplice, di un colore bordeaux/marsala, senza loghi o riferimenti politici.

Conclusioni

La foto di Tyler Robison con la maglietta MAGA di Trump è un falso costruito ad hoc. L’immagine autentica non contiene alcun riferimento politico.

