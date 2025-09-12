Fact-checking
Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
FACT-CHECKINGDisinformazioneFake newsFBIIntelligenza artificialeItaliaOmicidiSparatorieUSA

Charlie Kirk, così la caccia al killer ha creato vittime innocenti sui social

12 Settembre 2025 - 22:23 Marianna Satta
embed
Almeno sei persone sono state travolte da minacce e odio online a causa degli "investigatori social"

Charlie Kirk, giovane attivista conservatore e sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco mercoledì 10 settembre 2025, durante un evento all’Utah Valley University di Orem, Utah. L’omicidio, avvenuto e ripreso in pieno giorno dai presenti, è stato diffuso rapidamente sui social media. L’FBI e la polizia dello Utah hanno avviato immediatamente le indagini, invitando chiunque avesse informazioni a fornire filmati dell’evento e la foto rilasciata di una “persona di interesse” per aiutarli nella ricerca del colpevole. I social media sono presto diventati un terreno di ricerca, ma anche di disinformazione, portando all’errata identificazione di almeno sei persone come presunti assassini.

Il caso del 77enne Michael Mallinson

Michael Mallinson, banchiere di 77 anni residente a Toronto, Canada, è stato uno dei primi ad essere ingiustamente accusati. La sua foto è stata fatta circolare online a causa della sua somiglianza con un uomo che era stato brevemente detenuto dalla polizia dopo la sparatoria.

Sembra che il tutto abbia avuto origine da un account falso su X che impersonava una stazione di notizie locale del Nevada. Anche Grok, l’intelligenza artificiale creato da xAI di Elon Musk, ha inizialmente riportato questa falsità. Mallinson era ancora ignaro di tutto quando ha cominciato a ricevere numerosi messaggi pieni di odio e minacce. Sua figlia l’ha chiamato poco dopo in preda al panico avendo riconosciuto la foto del padre associata all’assassinio. Per proteggersi, Mallinson ha disattivato tutti i suoi account social e allertato la polizia, affermando di non essere mai stato nello Utah e di non aver mai sentito parlare di Kirk prima dell’accaduto.

I casi Omar e Michaela, il targeting LGBTQ+

Conosciuto come Omar, il proprietario dell’account X @NajraGalvz aveva pubblicato un post il giorno prima della visita di Kirk all’Utah Valley University, che questi aveva identificato come sua università, dicendo «domani succederà qualcosa di grande». Questo messaggio, alla luce degli eventi del giorno successivo, era stato interpretato come una dichiarazione da parte del killer.

Dopo essere stato erroneamente identificato come assassino, Omar aveva cancellato l’account. Tuttavia, cercando “Omar” su Google Images appariva per errore la foto di Michaela, transgender di 29 anni, probabilmente perché Omar aveva ritwittato un suo vecchio post. Da lì, alcuni utenti e commentatori di destra hanno diffuso la falsa voce che Michaela fosse l’autore dell’omicidio.

L’attenzione si è poi spostata sulla persona le cui foto venivano diffuse nelle varie piattaforme, ovvero Michaela. Questa si è ritrovata presto inondata di messaggi carichi di odio e minacce, inclusi insulti anti-LGBTQ+.

Michaela, che lavora come paralegale nello stato di Washington, ha subito informato l’FBI dimostrando tramite transazioni bancarie e la cronologia della posizione del suo iPhone, di trovarsi nello stato di Washington al momento della sparatoria, provando la sua innocenza.

I casi Skye Valadez e Stone Lambert

Il nome “Skye Valadez” è emerso a causa di una canzone intitolata “Charlie Kirk Dead at 31” apparsa su SoundCloud almeno un mese prima dell’omicidio effettivo di Kirk. L’account SoundCloud, inizialmente chiamato “God’s Finest Scalpel”, riportava il nome “Skye Valadez” e la residenza “Ogden, Utah, Stati Uniti”. Dopo la scoperta della canzone e le accuse di omicidio, il profilo SoundCloud è stato modificato, ma il nome “Skye Valadez” è rimasto. Centinaia di utenti hanno cominciato a segnalare il profilo e le foto associate che riuscivano a trovare.

Le foto di un individuo identificato tramite 4chan come “Skye Valadez” hanno cominciato a circolare, in alcuni casi forzando le somiglianze con le immagini del ricercato alterate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Tuttavia, in numerosi post in cui la persona accusata era Skye, le foto e i video a cui questo nome veniva associato appartenevano in realtà a Stone Lambert, studente dell’Oklahoma State University. Dopo numerose condivisioni sui social, l’identità di Lambert è stata accertata e la sua figura è stata distinta da quella di Skye.

Tuttavia, dopo essere stato identificato correttamente anche Lambert è stato preso di mira e accusato di essere l’assassino. Il giovane infatti, aveva partecipato ad un dibattito pubblico con Charlie Kirk il 1° aprile 2025, durante il quale aveva mostrato un atteggiamento aggressivo, a detta di alcuni utenti. Lambert ha respinto le accuse in modo netto, chiarendo di non avere alcun legame con la sparatoria. Questa pista è stata poi abbandonata per mancanza di prove.

La “trollata” su “Gustavo Lafessa”

Il nome Gustavo Lafessa è nato come scherzo nel mondo di “Twitter Calcio” in Italia, dove si inventano nomi ironici per mettere alla prova la credulità altrui. Il gioco di parole, evidente in italiano, è però sfuggito di mano quando alcuni account statunitensi lo hanno rilanciato fuori contesto, descrivendo Lafessa come un “democratico radicale” coinvolto nell’omicidio di Charlie Kirk.

La falsa notizia è circolata a tal punto da finire su Wikipedia ed essere riportata come vera da Grok, prima di essere smentita.

In molti purtroppo ci hanno creduto.

Il caso ha suscitato reazioni tra il sarcastico e il divertito sui social italiani, mostrando ancora una volta quanto velocemente una burla locale possa trasformarsi in disinformazione globale, ricordando l’episodio simile del fittizio “Mark Violets” legato a Trump.

Chi è stato realmente arrestato

Dopo intense indagini, le autorità hanno arrestato Tyler Robinson, 22 anni. Il giovane è stato preso in custodia venerdì 12 settembre 2025, dopo che familiari e amici hanno fornito informazioni cruciali agli investigatori.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Che cos’è l’oggetto caduto sulla nave Alma della Global Sumud Flotilla

2.

“Charlie Kirk Dead at 31”, il caso della canzone apparsa su SoundCloud un mese prima dell’omicidio

3.

L’attacco di un drone? Che cosa potrebbe aver colpito l’imbarcazione della Global Sumud Flotilla

4.

Il video dei sacchi lanciati dalla finestra della Casa Bianca: Trump parla di AI, ma è autentico

5.

Come un falso account X ha alimentato le accuse sulla Global Sumud Flotilla

leggi anche
tyler-robinson-chi-e
ESTERI

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

Di Alba Romano
charlie kirk
ESTERI

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

Di Alessandro D’Amato
kirk europarlamento
ESTERI

Charlie Kirk, rifiutata la richiesta del minuto di silenzio al Parlamento Europeo: gli eurodeputati sbattono in massa le mani sui banchi – Il video

Di Stefania Carboni
ESTERI

Alexandria Ocasio-Cortez e l’omicidio di Kirk: «Trump? Un irresponsabile. Ci vuole una legge sulle armi»

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

“Charlie Kirk Dead at 31”, il caso della canzone apparsa su SoundCloud un mese prima dell’omicidio

Di David Puente
charlie kirk meloni post social
POLITICA

Postano Charlie Kirk a testa in giù: «Uno in meno, oggi è un giorno meno buio». Meloni replica: «Ecco il clima italiano, non ci intimidiscono»

Di Alba Romano
kirk-killer
ESTERI

Chi ha ucciso Charlie Kirk? L’Fbi diffonde la foto del sospettato. Indagini in corso su proiettili «con scritte antifasciste e pro transgender» – Il video

Di Ugo Milano
charlie kirk trump attentato turning point violenza politica
ESTERI

Omicidio di Charlie Kirk: perché potrebbe esserci una “assassination culture” negli Stati Uniti

Di Davide Aldrigo
POLITICA

Trump: Charlie Kirk è un martire della verità e della libertà – Il video

Di Redazione