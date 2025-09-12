Charlie Kirk, rifiutata la richiesta del minuto di silenzio al Parlamento Europeo: gli eurodeputati sbattono in massa le mani sui banchi – Il video

A protestare gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn, nonostante gli inviti alla calma della vicepresidente tedesca Barley

Al Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la presidenza dell’Eurocamera aveva rifiutato la loro richiesta di un minuto di silenzio per Charlie Kirk, l’influencer americano di estrema destra ucciso in un campo universitario dello Utah il 10 settembre. I deputati hanno sbattuto le mani contro i banchi mentre Trump annunciava in diretta a Fox news l’arresto del presunto killer.

(video Vista)