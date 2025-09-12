Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Alexandria Ocasio-Cortez e l’omicidio di Kirk: «Trump? Un irresponsabile. Ci vuole una legge sulle armi»

12 Settembre 2025 - 08:58 Alba Romano
La deputata Dem: la nostra responsabilità è di raffreddare l'ambiente

Di fronte all’omicidio di Charlie Kirk la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez dice che serve una legge sul possesso di armi. E risponde a Donald Trump, che aveva accusato ieri la sinistra radicale per il clima di odio nel paese. Ocasio-Cortez parla con La Stampa: «Non faremo il comizio domenica in North Carolina, anche nei mesi scorsi abbiamo tenuto molti eventi all’aperto e c’è sempre stato un ragionamento sulla sicurezza dopo quanto è successo al presidente lo scorso anno».

La responsabilità della politica

Secondo AOC «dobbiamo agire insieme. La nostra responsabilità è di raffreddare l’ambiente, di ridurre il livello di caos che sta mettendo a rischio la tenuta di questo paese. Così che prima di tutto e principalmente si possa aumentare la sicurezza delle persone». La dem definisce «irresponsabile» l’atteggiamento di Trump che ha accusato la sinistra radicale: «Chi ha una storia di violenza non deve avere accesso alle armi, e questo non deve essere usato come argomento per dire che si vuole abrogare il diritto delle persone di possedere un pistola», sottolinea. È una legge del Congresso quella che Ocasio-Cortez torna a chiedere. Una legge che imponga limiti e controlli.

La legge sulle armi

«Possiamo girarci intorno, ma non è possibile che in uno Stato qualcuno possa accedere alle armi facilmente, un violento non deve avere armi. La nostra responsabilità è che vi sia una legge valida negli interi Stati Uniti», spiega. Le sparatorie di massa negli Usa sono state 306 nel solo 2025. «Gli shooter sono spesso persone prive di emozioni, mentalmente instabili e sotto stress. Servono controlli severi perché molte volte nelle persone la cui salute mentale peggiora aumenta la propensione alla violenza».

