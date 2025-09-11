Postano Charlie Kirk a testa in giù: «Uno in meno, oggi è un giorno meno buio». Meloni replica: «Ecco il clima italiano, non ci intimidiscono»

Nella descrizione dell’immagine, la breve spiegazione: «A buon intenditor poche parole». La premier: «Questi sono i sedicenti antifascisti»

«Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia». Sono poche le parole che la premier Giorgia Meloni dedica al post social di alcuni movimenti studenteschi in cui l’attivista trumpiano Charlie Kirk, assassinato mentre parlava all’Università della Utah Valley, è ritratto a testa in giù. L’immagine, evidentemente correlato all’esposizione del corpo di Benito Mussolini in piazzale Loreto dopo la sua uccisione, era corredato di un semplice messaggio: un enorme «-1» rosso e stampato sopra il volto del 31enne americano.

Il botta e risposta social: «Non ci facciamo intimidire»

Il post è comparso in mattinata sulle pagine social di due movimenti studenteschi presenti nei principali atenei italiani. Nella descrizione dell’immagine, la breve spiegazione: «A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio». La provocazione, interpretata soprattutto alla luce del parallelismo con la fine del Duce fascista in Italia, ha provocato la reazione diretta di Giorgia Meloni tramite i suoi account: «Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire».