Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAGiorgia MeloniSocial mediaSparatorieUSA

Postano Charlie Kirk a testa in giù: «Uno in meno, oggi è un giorno meno buio». Meloni replica: «Ecco il clima italiano, non ci intimidiscono»

11 Settembre 2025 - 20:23 Alba Romano
embed
charlie kirk meloni post social
charlie kirk meloni post social
Nella descrizione dell’immagine, la breve spiegazione: «A buon intenditor poche parole». La premier: «Questi sono i sedicenti antifascisti»

«Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia». Sono poche le parole che la premier Giorgia Meloni dedica al post social di alcuni movimenti studenteschi in cui l’attivista trumpiano Charlie Kirk, assassinato mentre parlava all’Università della Utah Valley, è ritratto a testa in giù. L’immagine, evidentemente correlato all’esposizione del corpo di Benito Mussolini in piazzale Loreto dopo la sua uccisione, era corredato di un semplice messaggio: un enorme «-1» rosso e stampato sopra il volto del 31enne americano.

Il botta e risposta social: «Non ci facciamo intimidire»

Il post è comparso in mattinata sulle pagine social di due movimenti studenteschi presenti nei principali atenei italiani. Nella descrizione dell’immagine, la breve spiegazione: «A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio». La provocazione, interpretata soprattutto alla luce del parallelismo con la fine del Duce fascista in Italia, ha provocato la reazione diretta di Giorgia Meloni tramite i suoi account: «Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire». 

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali, da Aurelio De Laurentiis in Campania a Mauro D’Attis in Puglia, tutti i nomi nel tetris del centrodestra. Che non è finito

2.

Zaia contro Vannacci: «La Lega ha dei valori, lui non ha fatto la gavetta con noi»

3.

Giro di corruzione in provincia di Caserta, ai domiciliari coordinatore locale di Forza Italia. Il partito: «Sospeso, aspettiamo prove estraneità»

4.

“Fro**a Italia”. Polemiche per la maglietta venduta alla festa dell’Unità di Vimercate. Dozio (Fi): «Un insulto a noi e all’Italia»

5.

Formigli contro Meloni: «Non accetta critiche. Sono 243 giorni che non parla con i cronisti»

leggi anche
kirk-killer
ESTERI

Chi ha ucciso Charlie Kirk? L’Fbi diffonde la foto del sospettato. Indagini in corso su proiettili «con scritte antifasciste e pro transgender» – Il video

Di Ugo Milano
charlie kirk trump attentato turning point violenza politica
ESTERI

Omicidio di Charlie Kirk: perché potrebbe esserci una “assassination culture” negli Stati Uniti

Di Davide Aldrigo
charlie kirk omicidio killer donald trump
ESTERI

Omicidio Charlie Kirk, il killer «ha sparato da 180 metri». Trump: «Sinistra radicale responsabile del terrorismo»

Di Alessandro D’Amato
charlie-kirk
ESTERI

Attivista di destra, sostenitore di Trump e pro-armi: chi era Charlie Kirk, il giovane conservatore ucciso nello Utah

Di Alba Romano
sparatoria-utah-morto-kirk
ESTERI

È morto Charlie Kirk, l’attivista di destra colpito da un proiettile in un campus dello Utah. Trump: «Era ammirato da tutti, specialmente da me» – Il video

Di Ugo Milano