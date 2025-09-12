Omicidio Charlie Kirk, il video del killer: «Sappiamo il suo nome, aiutateci a trovarlo»

L'Fbi offre una ricompensa di 100 mila dollari. 7 mila segnalazioni sull'identità dell'assassino. Ma alcune vengono da 4chan. Trovata un'impronta digitale e campioni di Dna: «Ha pianificato tutto»

L’Fbi ha rilasciato un video che mostra il killer di Charlie Kirk. Nel filmato si vede l’uomo che salta a terra dal tetto da cui ha sparato. Nel frattempo le autorità hanno fatto sapere di aver ricevuto 7 mila segnalazioni sull’assassino. Ma molte, che provengono da canali come 4chan, hanno scatenato una caccia all’uomo sui social media. Secondo l’ultima ricostruzione degli investigatori chi ha sparato è arrivato nel campus pochi minuti prima dell’evento Prove me wrong (Dimostrami che mi sbaglio), tenutosi all’aperto davanti a 3 mila persone presso la Utah Valley University di Orem, nello Utah, circa 65 km a sud di Salt Lake City.

Il filmato

Il video preso dalle telecamere di sicurezza mostra una persona che sale le scale per raggiungere un tetto. L’Fbi ha anche offerto una ricompensa di 100 mila dollari per informazioni che portino all’arresto dell’assassino. La “persona di interesse” ripresa dalle telecamere indossa un top nero, occhiali da sole neri e un cappello da baseball scuro. Il top è decorato con l’immagine di un’aquila calva che vola sopra la bandiera degli Stati Uniti. Una seconda serie di foto mostra un giovane snello con uno zaino e scarpe Converse. Nel video successivo il cecchino scende dal tetto. Secondo l’Fbi l’uomo ha lasciato un’impronta digitale e altri campioni di Dna mentre cadeva a terra. Subito dopo ha attraversato la strada e si è diretto verso una zona boschiva vicino al Campus.

<p></p><p>Il tuo browser non supporta il tag iframe</p>

L’arma

Gli agenti federali hanno anche trovato un fucile ad alta potenza con otturatore girevole-scorrevole. Le armi di questo tipo sono più precise di quelle semiautomatiche. Tre funzionari delle forze dell’ordine, parlando a condizione di anonimato, hanno dichiarato al New York Times che l’arma recuperata era un vecchio modello di fucile Mauser. Anche altri media statunitensi hanno citato fonti che affermano che si trattava di un fucile a otturatore girevole-scorrevole Mauser calibro .30-06 importato. Diverse cartucce, tra cui un proiettile esploso nella camera di scoppio del fucile, sono state trovate dagli investigatori, ha riportato il Times. Il tipo di fucile usato dal sospettato è comunemente usato da tiratori e cacciatori.

Le incisioni sulle munizioni

Alcune fonti hanno riferito a Reuters che le incisioni sulle munizioni finora trovate e il loro significato sono ancora in fase di analisi da parte delle autorità. Brad Garrett, un agente dell’FBI in pensione, ha affermato che le prove finora condivise dagli investigatori dipingono il quadro di un sospettato che ha pianificato la sparatoria nei minimi dettagli. Incluso lo scarto della possibile arma del delitto lungo il percorso di fuga. «Probabilmente l’ha fatto perché non voleva essere visto con un’arma in mano, correre o camminare per un quartiere», ha detto Garrett ad ABC News. «Gli investigatori hanno raccolto un’impronta di calzatura, un’impronta palmare e impronte dell’avambraccio», si legge nella dichiarazione.

L’identificazione

Secondo quanto riportato da Cbs News la polizia avrebbe identificato il nome del presunto killer di Kirk. Cbs News ha anche precisato che, secondo due fonti ufficiali, nessun mandato di arresto sarebbe stato per ora emesso. Nel frattempo Donald Trump ha detto che conferirà alla memoria di Kirk la Medaglia della Libertà, la più alta onoreficenza civile della nazione. Kirk ha iniziato la sua carriera politica conservatrice e di destra da adolescente, una carriera che ha descritto come plasmata dalla sua fede cristiana. Poco più di un decennio dopo, alcuni degli amici che si è fatto lungo il cammino sono ora ai massimi livelli del governo e dei media statunitensi. Jd Vance ha ricordato di aver partecipato a diverse chat di gruppo con Kirk.

I meriti di Kirk

«Gran parte del successo che abbiamo avuto in questa amministrazione è dovuto direttamente alla capacità di Charlie di organizzare e convocare», ha scritto Vance in un tributo pubblicato sui social media. «Non ci ha solo aiutato a vincere nel 2024, ma ci ha aiutato a gestire l’intero governo». La sparatoria fa parte del periodo più prolungato di violenza politica negli Stati Uniti dagli anni ’70. L’agenzia di stampa Reuters ha documentato oltre 300 casi di atti violenti motivati ​​politicamente in tutto lo spettro ideologico da quando i sostenitori di Trump hanno attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021. Lo stesso Trump è sopravvissuto a due attentati l’anno scorso.

La moglie Erika

Kirk, sposato e padre di due bambini piccoli, era celebrato dai repubblicani come un carismatico sostenitore delle politiche di destra su razza, genere, immigrazione, religione e regolamentazione delle armi. Si confrontava spesso con i suoi critici, dall’estrema sinistra all’estrema destra, invitando spesso il suo pubblico a dibattere con lui in diretta. Trump ha dichiarato ai giornalisti di aver parlato con la moglie di Kirk, Erika Frantzve: «Ed è devastata, è assolutamente devastata, come potete immaginare».