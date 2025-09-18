Il rito satanico finisce male, scoppia l’incendio a casa di un 71enne: denunciato per tentata strage

L'uomo è accusato anche di incendio doloso. All'interno della sua abitazione, dove aveva sparso del liquido infiammabile, gli agenti hanno trovato una balestra, un machete e un bastone di legno con una lama appuntita fissata all’estremità

Un tavolo usato come altare, statuette demoniache, armi artigianali. Nella casa presa fuoco oggi 18 settembre a Ognina, nel Comune di Catania, tutto fa pensare a un rito satanico finito male. Ad aver appiccato le fiamme un 71enne del posto, già noto alla polizia. L’incendio ha avvolto mezza abitazione rischiando di far esplodere 7 bombole di gas, trovate dagli agenti a rogo spento. L’uomo è stato soccorso e portato fuori dall’appartamento dai vigili del fuoco. Non avrebbe riportato ferite, ma è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. La polizia lo ha denunciato per incendio doloso e tentata strage: secondo le prime ipotesi avrebbe cosparso la casa di liquido infiammabile.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 71enne avrebbe usato il fuoco per un rito satanico, ma la situazione gli sarebbe sfuggita di mano tanto da causare il pericoloso incendio. Ad alimentare le fiamme sarebbe stato il liquido infiammabile che l’uomo aveva sparso per terra. Non è chiaro quale fosse lo scopo del rito né perché nell’appartamento, tutto tinteggiato di rosso, tenesse ben 7 bombole di gas.

Le armi nello sgabuzzino

Oltre agli oggetti coinvolti dall’incendio, la polizia ha sequestrato alcune armi artigianali che l’uomo teneva in uno sgabuzzino. Gli agenti hanno rinvenuto una balestra, un machete e un bastone di legno con una lama appuntita fissata all’estremità. Nelle stanze sono stati trovati anche degli amuleti con personaggi di fantasia e demoni, insieme a un libro di «stregoneria» e una piramide di legno.