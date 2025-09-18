Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare. La decisione attesa sui 5 a processo: come può finire

Il processo verso la conclusione con tre patteggiamenti e due imputati prosciuolti. Attesa la decisione del giudice, mentre la sindaca di Stresa si dice «amareggiata»

È attesa per le 14 la decisione del giudice in merito alle richieste di patteggiamento di tre imputati nella strage del Mottarone, l’incidente della funivia avvenuto il 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Per il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, la Procura ha chiesto 3 anni e 10 mesi, mentre per il direttore d’esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini sono stati chiesti rispettivamente 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. Ora la parola spetta al gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto anche il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Secondo quanto si apprende, inoltre, la Regione Piemonte ha revocato la costituzione di parte civile dopo un risarcimento di circa 100mila euro.

Di cosa sono accusati i cinque imputati

Dopo che lo scorso 19 giugno era caduta l’aggravante del disastro al reato di attentato alla sicurezza, lo scorso 19 giugno, per Nerino, Perocchio e Tadini era rimasta l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, riferita ai quindici giorni precedenti all’incidente, cioè tra l’8 il 22 maggio 2021. I tre sono poi chiamati a rispondere, insieme ai dirigenti Martin Leitner e Peter Rabanser, di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Tadini e Perocchio sono inoltre accusati di falso. Per il processo si erano costituite trenta parti civili: tra questi anche un gruppo di familiari di Eitan, il bimbo israeliano unico sopravvissuto alla tragedia, che oggi ha 10 anni. Nel febbraio 2024 per la sua famiglia era stato disposto un risarcimento complessivo di 3 milioni di euro.

I motivi delle richieste dei pm

L’annuncio della richiesta di patteggiamento è stato dato dal procuratore capo di Verbania Alessandro Pepè questa mattina alla riapertura dell’udienza preliminare. In aula i pm hanno poi illustrato i motivi della richiesta di proscioglimento per i due dirigenti della Leitner. Secondo la Procura, Peter Rabanser non può essere ritenuto responsabile di quanto inizialmente contestato, perché non spettava a lui il controllo sull’operato del direttore d’esercizio dell’impianto Enrico Perocchio, sul cui operato vigilava invece l’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif). «Non è stata una decisione facile – ha spiegato in aula il procuratore Pepè – ma riteniamo sia un modo per iniziare a ricucire una ferita che nessuna pena e nessun risarcimento potranno mai lenire. Spero che i familiari delle vittime possano non dico accettare, ma comprendere. Queste proposte mettono un punto fermo in merito a ricostruzione dei fatti e responsabilità».

La sindaca di Stresa amareggiata

Si aspettava un esito del genere la sindaca di Stresa, Marcella Severino, che però non si trova d’accordo con la richiesta dei pm. Uscendo dall’aula del tribunale di Verbania, la prima cittadina ha commentato: «Non sono sorpresa, era già previsto dalla scorsa udienza. Ma sono molto amareggiata: loro forse non sono stati sette ore su in mezzo ai morti come me. Rispetto la decisione, però l’intervento della Procura mi è sembrato piuttosto da brivido. Giustificano il fatto che non vai a processo perché in questo modo si rinnova il dolore?».



