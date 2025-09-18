Cade dalla finestra della scuola, grave un bambino di 7 anni a Genova: l’incidente dal secondo piano

Il trasporto d'urgenza con l'elicottero fino all'ospedale pediatrico Gaslini. Il piccolo si trova ora in rianimazione

Un bambino di sette anni è caduto dal secondo piano della sua scuola a Genova Voltri nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre. Il piccolo – affetto da autismo – si trova ora in gravi condizioni all’ospedale Gaslini. Sul posto è intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia. È stato trasportato in elicottero fino all’ospedale. A notare la scena, è stato una passante, che dopo aver dato l’allarme è stata accompagnata alla struttura sanitaria di Villa Scassi perché sotto choc. Sul posto, nel primo pomeriggio, è arrivata anche l’assessora comunale alla Scuola Rita Bruzzone.

La caduta e il trasporto in elicottero

Non è chiaro cosa possa essere successo all’interno dell’aula al secondo piano della scuola elementare De Amicis di Genova Voltri. Il piccolo 7enne coinvolto in quello che – per ora – sembra essere un incidente, è precipitato introno alle 12 dalla finestra battendo la testa e si trova ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure, dopo l’accesso in codice rosso al pronto soccorso. In una nota, la struttura fa sapere che il piccolo si trova in «prognosi riservata». Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all’automedica Golf 1 del 118. A portarlo in ospedale, d’urgenza, è stato un elicottero, attivato secondo prassi per i casi di emergenza che riguardano pazienti pediatrici in condizioni critiche. È E’ il terzo bambino che cade da una altezza considerevole (i primi due dal terrazzo della propria abitazione, come riporta Repubblica) in una settimana. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le parole del ministro Valditara

In una nota ufficiale il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato con preoccupazione il fatto: «Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Pediatrico Gaslini. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto». Sempre su indicazione del ministro, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale disporrà a breve un’ispezione per fare piena luce sulle dinamiche del caso.