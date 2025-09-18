Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita dal figlio, il fotografo ed ex prof morto in ospedale. I sospetti nel suo studio: si indaga per omicidio

18 Settembre 2025 - 14:59 Ugo Milano
maurizio rebuzzini
Il 74enne, fondatore della rivista Fotographia, è stato trovato in fin di vita in un condominio nei pressi della stazione Centrale dove aveva il suo studio fotografico

È morto in ospedale dopo ore di agonia Maurizio Rebuzzini, il fotografo e docente universitario in pensione trovato in fin di vita da suo figlio. L’uomo si trovava nel suo studio, in un appartamento vicino alla stazione Centrale di Milano. È stato lì che suo figlio lo ha trovato in condizioni già molto critiche. Una volta arrivato al Fatebenefratelli, i medici hanno avvertito la polizia, insospettiti dalle escoriazioni sul collo.

Le indagini sull’omicidio

Gli inquirenti sospettano che Rebuzzini, 74 anni, sia stato strangolato. Il figlio lo aveva ritrovato in agonia alle 20 circa di ieri 17 settembre. Intorno al corpo per terra c’erano macchie di sangue. Poche ore dopo l’arrivo in ospedale, l’uomo è morto.

Chi er Maurizio Rebuzzini

Il 74enne lavorava ancora come fotografo e aveva lo studio nel condominio dove forse è stato aggredito e dov’è stato trovato in condizioni disperate. Abitava a poca distanza, nella stessa via, e anche il figlio di 44 anni vive a pochi isolati. Era direttore della rivista Fotographia, fondata nel 1994, ed ex docente di storia della fotografia all’Università Cattolica di Milano.

In aggiornamento

