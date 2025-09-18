Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ATTUALITÀBambiniInchiesteScuolaTrentino-Alto AdigeTrentoViolenza sessuale

Il prete prof di religione accusato di violenza sessuale su una 11enne a scuola: «Sono solo espansivo»

18 Settembre 2025 - 12:16 Ugo Milano
embed
prete vittima stalking
prete vittima stalking
La scuola cattolica di Trento in cui insegna il sacerdote lo ha intanto trasferito a Roma. Per lui la procura ha già chiesto il rinvio a giudizio.

«Sono una persona espansiva, ma non c’è mai stato un secondo fine», ha detto il prete e insegnante di religione indagato per violenza sessuale aggravata su una studentessa di 11 anni. Il sacerdote, 40 anni, insegna in una scuola cattolica di Trento. L’inchiesta è partita dopo che la ragazzina ha raccontato alla sua famiglia degli abbracci e palpeggiamenti dell’uomo. Il suo racconto riportato anche davanti a una psicologa nominata dal tribunale è stato giudicato attendibile dalla Procura, che contesta al sacerdote tre episodi di questo tipo, avvenuti tra ottobre e novembre 2023.

La versione del sacerdote

Il prete ha respinto le accuse partite dopo il racconto della 11enne sulle violenze subite: «Non è affatto vero – ha detto durante l’interrogatorio al pm – io sono una persona molto espansiva e se ho abbracciato quella studentessa non è stato certo con finalità sessuali, non è da me». Il sacerdote intanto è stato trasferito dalla scuola a Roma, dopo un colloquio della direzione con i genitori della ragazzina. La procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo, che ora dovrà comparire davanti al gup all’inizio del prossimo anno.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Mendico suicida per i bulli: i disegni osceni nei bagni, gli incontri con la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?»

2.

Basciano, confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia

3.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, le violenze finite anche in una chat tra genitori: «In quella scuola anche altri casi, ne parlavo con sua mamma»

4.

Volantini contro Lady Pickpocket a Venezia: «Distrugge gli affari». Ma Zaia la difende: «Va ringraziata»

5.

Bambino picchiato a Fidene, parla il padre dei tre aggressori: «Eravamo al parco, non ci siamo accorti di nulla». Ma un testimone assicura: «Erano soli»

leggi anche
carabinieri generica
ATTUALITÀ

«Ci palpeggiava e baciava senza consenso», la denuncia di tre giovani cameriere: arrestato albergatore

Di Alba Romano
violenza sessuale perugia
ATTUALITÀ

«Vi diamo un passaggio fino al bed and breakfast». A Catania due turiste ungheresi violentate da tre giovani

Di Ugo Milano
falsi preti nola
ATTUALITÀ

Prete condannato per abusi sui minori trasferito in una pastorale con 14 oratori: è polemica a Bolzano

Di Ugo Milano