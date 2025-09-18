I calciatori del Monaco costretti a spogliarsi in aereo: il curioso episodio prima della partita di Champions League – Il video

Clima letteralmente incandescente in vista della partita con il Club Brugge. Il problema però è all'aria condizionata dell'aereo

Saranno anche abituati a sudare i calciatori del Monaco, ma su un campo da calcio, non certo su un aereo. Eppure ieri, 17 settembre, quando erano a bordo del volo che li avrebbe portati in Belgio per affrontare, nella prima partita della Champions League, il Club Brugge, la temperatura si è alzata parecchio. I giocatori avevano già preso posto a bordo e attendevano solamente il decollo. Un guasto al sistema dell’aria condizionata ha però costretto i calciatori a disfarsi dei vestiti che in quel momento stavano diventando asfissianti. Ripresi dai video girati dagli stessi calciatori, e poi rimossi dai social, li si vede visibilmente sudati e intenti ad arieggiarsi con mezzi di fortuna.

Volo annullato

Il guasto al velivolo si è rivelato più grave del previsto e quindi calciatori e staff sono stati autorizzati a scendere nuovamente in pista per guadagnare un po’d’aria. Il viaggio programmato per mercoledì è stato rimandato ad oggi, giovedì 18 settembre. Una condizione non ideale quella di viaggiare per una partita in trasferta nello stesso giorno del match. «Purtroppo non siamo riusciti a partire» ha spiegato l’allenatore Adi Hutter, «Non so se questo contrattempo avrà qualche conseguenza, ma essendo professionisti abbiamo subito modificato il nostro programma. Viaggeremo quindi per Bruges giovedì, che è la soluzione migliore».